Stiri pe aceeasi tema

- Spune-ne si tu povestea omului special din viata ta. Celui caruia vrei sa-i multumesti. Trimite mesaje - text sau video - pe numarul de WhatsApp 0733.508.076 sau pe paginile de Facebook ale TVR 2 si Stirilor TVR. Noi vom avea grija sa le aratam intregii tari.

- Andreea Berecleanu se afla in fața camerelor de filmat de mai bine de 25 de ani și iubește ceea ce face. Chiar daca este implicata și in alte proiecte, vedeta nu s-a gandit sa se regtraga de la pupitrul știrilor. „Dincolo de TV, eu sunt un om de comunicare, restul zilei il dedic acestei activitați,…

- Parchetul General a decis ca avocatii vor putea intra in sediile parchetelor cu telefoanele mobile si alte dispozitive electronice (laptop, tableta), cu exceptia cazurilor in care procurorii au motive justificate sa limiteze acest drept. Procurorul general Augustin Lazar a avut vineri…

- Agajatii Penitenciarului de Maxima Sigranta Aiud au confiscat, in 2018, in urma unor controale de rutina sau inopinate, peste 70 de obiecte interzise de la detinuti. Cea mai surprinzatoare descoperire a fost o instalatie artizanala de produs alcool. Obiectele confiscate fie au fost introduse ilegal…

- Marouane Fellaini (31 de ani) a oferit faza serii in meciul celor de la Manchester United cu Arsenal, incheiat cu scorul de 2-2. Mijlocasul belgian a fost introdus in minutul 72, in locul lui Rojo.

- Banchera din Taiwan, Jennifer și partenera ei Sam au fost impreuna timp de 11 ani, cand au decis in cele din urma sa faca urmatorul pas: sa se casatoreasca. Din nefericire, nu a fost o decizie ușoara, deoarece ambele fete se temeau de reacția parinților lui Jennifer, care au fost intotdeauna impotriva…

- Judecatorii l-au condamnat definitiv pe un detinut pentru ultraj, dupa ce acesta i-a trimis o scrisoare de amenintare cu moartea unui comisar sef din penitenciarul unde era incarcerat, in contextul in care ofiterul descoperise mai multe telefoane mobile care trebuiau sa ajunga la persoana privata de…

- Simona Gherghe a inceput saptamana in forța la "Acces Direct", alaturi de Alex Velea. Telespectatorii emisiunii au avut ocazia de a o vedea pe Simona Gherghe avand un stil vestimentar complet diferit fața de cel de pana acum.