Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu este pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta și botez, dar nu sta locului nicio secunda! Cu doar cateva zile inaintea propriei nunți, programata pe 7 octombrie, Roxana Ciuhulescu a participat la un proiect umanitar, de construire a unor case pentru oamenii nevoiași, intr-o…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au jurat ieri, 30 septembrie, credința in fața Lui Dumnezeu, iar alaturi le-au fost cele mai dragi persoane. Insarcinata cu gemeni, frumoasa vedeta a stralucit intr-o rochie de mireasa cu o croiala simpla, dar extrem de eleganta, care a facut-o sa aiba o apariție…

- Duminica, 30 septembrie 2018, este o zi foarte importanta pentru Cristi Borcea și Valentina Pelinel. Cei doi și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, la ora locala 17:00, iar Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, are primele imagini de la evenimentul anului. Mireasa a purtat la biserica o rochie de…

- Dupa divorț, Roxana Ciuhulescu și-a gasit fericirea in brațele lui Silviu Bulugioiu. Vedeta considera ca și-a gasit sufletul pereche și ca intre actualul și fostul ei soț este o diferența de la cer la pamant. Dupa divorț, Roxana Ciuhulescu nu mai spera sa-și gaseasca sufletul pereche. Iata insa ca…

- Pe 12 iulie, Roxana Ciuhulescu a nascut un baiețel, pe care ea și partenerul ei, Silviu Bulugioiu, l-au numit Cezar Ioan. Peste aproximativ o luna, mai exact pe 7 octombrie, vedeta va organiza cununia religioasa alaturi de alesul inmii ei, precum și botezul copilului lor. Roxana Ciuhulescu și Silviu…

- O noua veste excelenta pentru fanii "Mireasa pentru fiul meu". Continua sirul nuntilor la MPFM. Dupa Nicolae si Emilia, dar si Stefan si Ana Maria, un alt fost concurent este decis sa-si uneasca destinul cu cel al iubitei lui. Nu va mai tinem in suspans si va dezvaluim ca Nicolae, fostul concurent de…

- Dupa lungi pregatiri și o așteptare pe masura, Elena, femeia pentru care fostul politician Dan Marian a divorțat, i-a devenit soție. Nunta celor doi a avut loc intr-un peisaj mirific din Iași. Nașii mirilor sunt doi oameni de afaceri controversați din Constanța: Gigi Chiru și sotia acestuia, Luminița. …

- Bat clopote de nunta pentru Ana Maria Mocanu? Vedeta a publicat o imagine in care este imbracata intr-o superba rochie de mireasa, insa la scurt timp dupa ce a facut postarea, ea a șters-o. Fanii au incins butonul de like și au intrebat-o cand e ziua in care va pași in fața altarului alaturi de […]…