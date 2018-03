Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi este insarcinata in șapte luni și abia așteapta sa iși țina in brațe fetița. Daca pana acum vedeta a reușit sa-și țina ascunsa burtica sub haine largi, acum a aratat-o in toata splendoarea ei.

- Monica Gabor și-a regasit fericirea in brațele lui Mr. Pink, un om de afaceri chinez stabilit la Los Angeles. Frumoasa șatena este implicata in afacerile lui și este și o mama vitrega perfecta pentru micul Anthony. Recent, Monica a postat o fotografie in care apare la masa alaturi de logodnicul ei.…

- Narcisa Guta a inceput sa frecventeze saloanele de infrumusetare, in ultima perioada. Mai mult, ea si avut multe postari pe retelele de socializare, dupa ce a trecut pragul acestor cabinete care i-au ridicat si moralul fostei sotii a lui Nicolae Guta. „Nu mi-am facut asa multe interventii. Mi-am facut…

- Eduard Uzunov s-a desparțit de Andreea Caranda, iar acum milionarul, poreclit ”Regele imobiliarelor”, pare decis s-o uite complet pe fosta iubita, ”Colombina”. Motiv pentru care afaceristul și-a redefinit și anturajul. Recent, Uzunov a fost prezent la un eveniment de arta, unde a aparut (poate nu intamplator)…

- Lacrimi pe obraji și un gol imens in suflete. Asta se petrece in aceste momente in familia celebrei prezentatoare TV. “Un inger ce era pe pamant… Este descrierea perfecta pentru Ana. Un suflet mare și puternic. Speram cu toții ca acolo, sus sa iți gasești liniștea și pacea, sa ii veghezi pe cei ce te…

- Karym s-a facut remarcat si aplaudat, dupa ce a lansat anul trecut piesele „Anonim”, alaturi de Mellina, și „La doua capete”, in colaborare cu Celia. Recent, artistul a dezvaluit ca si maine ar face un featuring cu Delia. „Ar fi cea mai mare provocare pentru mine. Pentru ca e WOW! E cel mai tare artist…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Ora Pamantului este un eveniment internațional, organizat in ultima sambata a lunii martie a fiecarui an,…

- EXATLON 20 martie. Diana Belbița și Vladimir Draghia au o relație aparte. Cei doi se ințeleg foarte bine și iși permite anumite glume. Recent, tanara a ras de mustața pe care actorul o are in prezent. „Cum s-a indoit!”, a spus Diana Belbița. EXATLON 20 martie. Replica lui Vladimir Draghia nu s-a lasat…

- Cel mai recent scandal in care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a ramas pana in ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorita felului sau de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. In ultimul scandal in care a fost implicat,…

- O ferma din Tennessee, America, a ajuns in paragina. Nimeni nu isi explica ce s-a intamplat cu aceasta resedinta. Au intrat in aceasta casa de curiozitate. Nu se gandeau niciodata ca vor face o descoperire de asemenea amploare. Dar situatia era groaznica! Fostul proprietar al casei era un om rau si…

- Oana Roman a intors toate privirile la un eveniment organizat in Capitala, joi seara. Vedeta a participat la inaugurarea unui club din Centrul Vechi, iar ținuta aleasa pentru aceasta ocazie, a fost cu adevarat spectaculoasa. De cand a slabit, Oana Roman și-a schimbat stilul vestimentar, iar ținutele…

- Traim intr-o țara ciudata, din toate punctele de vedere. Acest lucru o demonstreaza, cu varf și indesat, un locuitor al plaiurilor mioritice. Tanarul a realizat și cateva fotografii care sa vina in sprijinul postarii sale. Mai exact, personajul a incercat sa se puna in pielea unui pompier. Recent, intr-una…

- Alina Eremia canta la pian de la 6 ani. Artista a decis sa se intoarca la una din marile sale pasiuni. Dupa o perioada incarcata in care și-a promovat alaturi de Mark Stam single-ul „Doar noi”, artista și-a regasit liniștea reapucandu-se de cantat la pian. „Am decis sa ma reapuc de cantat la pian, pentru…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Pe 14 aprilie. Artistul este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a dezvaluit in ce stadiu se afla pregatirile pentru marele eveniment. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput…

- Andreea Esca este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania. Are o fiica, Alexia, pe care o iubește enorm. Recent, știrista a vorbit despre posibilitatea de a deveni bunica. Iși dorește enorm acest lucru, insa mai are de așteptat. „Peste 10 ani, poate ca Alexia se va și marita, poate…

- Acum aproape trei luni, pe 12 decembrie 2017, Alina Ciucu isi pierdea viata pe peronul statiei de metrou Dristor, dupa ce era impinsa in fata unei garnituri de Magdalena Serban, o femeie retinuta initial pentru 30 de zile, dar aflata si astazi in detentie. Familia adoptiva a fetei de 25 de ani ii face…

- Radu a fost unul dintre concurenții de la Exatlon. Recent, acesta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Atunci cand și-a pierdut fratele, parinții, dar și soția. „Sunt din Cluj, am aproape 48 de ani si am doi copii, o fata de 19 ani si […] The post Drama…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Laura Cosoi și-a surprins prietenii și apropiații de 8 martie, prezentandu-se in public intr-o ipostaza inedita! Fanii au avut ocazia sa o vada pe Laura in ipostaza de viitoare mamica, de ”Ziua Mamei”, pentru ca și-a aratat burtica de gravida, care a crescut simțitor! Laura Cosoi radiaza de fericire,…

- Ioana Condea zace de mai bine de trei ani pe un pat de spital, dupa ce a fost bagata in coma de un proxenet. De 8 martie, mama ei, Grațiela Condea, a publicat un mesaj emoționat primit de la ea! Starea ei de sanatate s-a mai imbunatațit, dar Ioana Condea e departe de a fi […] The post Mesajul extrem…

- Fel și fel de lucruri iși vand romanii pe site-urile de anunțuri, dar sa vinzi pe ”cineva” intrece orice fel de imaginație! Este cazul unei femei din Ramnicu Valcea care și-a scos fiica ”la vanzare” pe OLX. Anunțul pare extrem de serios, iar femeia a gasit chiar și o explicație pentru gestul sau! Anunțul…

- Toata lumea stie ca Raluca, sotia lui Pepe, este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz. Recent, vedeta a participat alaturid e artist la un eveniment monden, acolo unde a atras privirile tuturor.

- Jennifer Lawrence continua sa demonstreze ca este o actrita fara inhibitii. Desi nu a castigat nimic, vedeta de 27 de ani a reusit sa fie din nou in lumina reflectoarelor la gala premiilor Oscar din acest an. Actrita a fost surprinsa cum trece peste scaune cu un pahar de vin in mana si isi cauta locul…

- Alexandru Arșinel și Stela Popescu au fost, zeci de ani, colegi de scena. Trecerea in neființa a actriței l-a intristat profund pe artist. Recent, acesta a dezvaluit ca a visat-o pe fosta sa partenera, dupa a carei pierdere sufera și in prezent. „Tristetea e foarte mare. Am visat-o acum trei nopti,…

- Decernarea Premiilor Oscar 2018. La fel ca in fiecare an, pe covorul roșu intins pentru prestigioasa gala din L.A. s-au inregistrat și gafe vestimentare. Surprinzator pentru mulți, Salma Hayek și Emma Stone se afla in topul rușinii. In fața jurnaliștilor, cantareața Andra Day s-a așezat pe covorul roșu…

- La scurt timp dupa ce au aparut primele imagini cu Elena Udrea și Alina Bica, intr-un restaurant din Costa Rica (Vezi AICI imaginile), fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție destul de dura. A scris un mesaj pe rețelele de socializare, in care pare foarte deranjara de faptul ca a fost fotografiata…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a aparut in fața presei, anunțand ca a convocat Comandamentul de iarna, in urma caderilor masive de zapada. Ea a purtat o caciula care a atras atenția, iar pe Facebook au aparut zeci de comentarii rautacioase. Primarul general a postat la doua zile poza…

- Recent, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit, in Piața Constituției, despre modul in care se desfașoara operațiunea de deszapezire. Edilul-șef a punctat ca s-au luat masurile necesare inca de la primele avertismente ale meteorologilor.

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Tanara actrița și soțul sau, Cosmin Curticapean, se rasfața pe plajele insorite din Dubai, fugind de vremea rea și capricioasa din Capitala! Laura Cosoi traiește magia maternitații! Actrița mai are puțin și intra in ultimul trimestru de sarcina, fiind deja insarcinata in luna a șasea. Emoționata și…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Anchetatorii cred ca Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, Alexei Mitachi, din cauza geloziei, asta cred polițiștii. Medicul stomatolog, care s-a sinucis dupa ce a comis oribila crima, ar fi suspectat-o pe Anastasia de infidelitate. Cuțitul cu care a fost ucisa tanara a fost gasit in chiuveta de…

- Considerata una dintre cele mai elegante si rafinate femei din Romania, Andreea Berecleanu este pasionata de tot ceea ce este in voga. Prezentatoarea TV este extrem de atenta la ceea ce se petrece in lumea modei si incearca sa respecte intocmai tendintele.

- “Razboi”, “naziști”, “rasism, “antisemitism”, “Holocaust”. Adolf Hitler, omul care a dat naștere unui genocid de suferința. Frica și tortura, atat in orașele germane, cat și in toata Europa ocupata. Peste șase milioane de oameni omorați in cele mai cumplite chinuri. Și-a dorit puterea suprema in toata…

- Antonia, imbracata in hainele lui Alex Velea. Artista a postat o imagine pe contul de socializare și le-a marturisit fanilor ca ii place sa poarte imbracamintea iubitului ei. Antonia a facut publica o fotografie in care apare imbracata cu treningul portocaliu al lui Velea. Aceasta a și scris și un mesaj…

- Simona Halep a anunțat oficial incheierea colaborarii cu Adidas in ultima zi a lui 2017, iar la primul meci din noul an a aparut imbracata intr-un echipament nemarcat. La meciul cu Nicole Gibbs, din primul tur al turneului WTA de la Shenzhen, caștigat in doua seturi (detalii AICI), Halep a jucat imbracata…