Cum a aparut cafeaua Starbucks “din greseala” in Game of Thrones Nu exista urme de indoiala in faptul ca Game of Thrones este subiectul momentului, fiecare episod fiind intens discutat in mediul online. Totul a capatat insa o si mai mare anvergura acum, cand un pahar de cafea Starbucks a ajuns “din greseala” intr-unul dintre cadrele celui mai recent episod. Internetul a fost invadat de glume ale fanilor serialului cauzate de “greseala” producatorilor de a fi “uitat” paharul cu cafea Starbucks pe masa, asta in contextul in care acest brand nu exista in perioada in care actiunea serialului este…