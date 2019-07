Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin și Ștefan Banica au trait impreuna o frumosa poveste de dragoste, care din pacate, a trebuit sa se incheie. Din mariajul celor doi a rezultat Violeta, copilul despre care Andreea Marin povestește acum cat este de fericita și cat de frumos traiește intr-un mediu armonios, creat de vedeta…

- Andreea Marin are o fiica minunata, pentru care face totul ca sa-i fie bine. Și, pentru ca are foarte multa grija de Violeta, vedeta nu este de acord, sub nicio forma cu cluburile și cu distracția de tip teribilist care se petrece acolo.

- Andreea Marin și fiica ei au o relație speciala. Se ințeleg foarte bine, iar vedeta ințelege atunci cand Violeta vrea sa iasa in oraș cu prietenii, fara a fi o mama prea exigenta. Andreea Marin a declarat pentru VIVA!, cum ar reacționa daca la 18 ani, fiica ei ar vrea sa iasa in club. „Sunt refractara,…

- Andreea Marin a trecut prin trei casnicii eșuate, insa acest fapt nu a speriat-o, ci din contra, a intarit-o. “Zana Surprizelor“ traește de o buna bucata de vreme o frumoasa povetse de dragoste cu Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia. Andreea Marin, in varsta de 44 de ani, și Adrian Brancoveanu,…

- Andreea Marin marturisește ca e genul de mama care evita cat poate sa-și rasfețe copilul, dar, in același timp, iși sprijina fiica sa-și dezvolte diversele pasiuni. “Eu nu sunt de acord cu rasfațul, ci cu lucrurile bine meritate... Iar fiica mea știe asta. Trebuie sa meritam ce avem in viața. Ii aduc…

- Ștefan Banica Jr. și Lavina Pirva au devenit pentru prima oara parinți și sunt nespus de fericiți de cand in viața lor a aparut micuțul Alexandru. Artistul mai are doi copii, din mariajele anterioare și reușește sa pastreze armonia intre membri familiei sale.

- Andreea Marin a postat pe contul de socializare o imagine cu fiica ei, Violeta, care astazi de Florii iși sarbatorește ziua numelui, iar alaturi vedeta a scris un mesaj in care le-a marturisit fanilor cum a fost surprinsa de aceasta. In timp ce pregateau o salata, Violeta a „sculptat” pentru mama ei…

- Andreea Marin și fiica ei sunt unele dintre multele vedete care și serbeaza azi, cu ocazia Floriilor, ziua de nume. Celebra moderatoare a fost surprinsa pana la lacrimi de un gest micuț, dar extrem de emoționant, pe care l-a facut Violeta!