Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Codin Maticiuc a confirmat despartirea de Flavia Mihasan, blondina a reactionat si a postat un filmulet cu ea in care se lupta din greu la sala de sport, semn ca nu se mai gandeste la ce a fost intre ei si se focuseaza pe activitati care sa o ajute sa arate la fel de bine.

- Codin Maticiuc si Flavia Mihasan ar fi decis sa incheie povestea de dragoste cu doua saptamani in urma, scrie spynews.ro. Mai mult, Flavia Mihasan a luat decizia sa nu il mai urmareasca pe Codin Maticiuc in mediul online, semn ca despartirea a fost una dureroasa, cel putin pentru ea. Citeste…

- Flavia Mihasan a fost „tinta” ironiilor colegilor sai de platou, Razvan si Dani. Se pare ca blondina s-a despartit de doua saptamani de Codin Maticiuc, dar s-a aflat abia zilele trecute. Drept urmare, „matinalii” i-au aruncat sageti colegei lor, fara a aduce insa vorba despre acest subiect.

- Codin Maticiuc si Flavia si-au spus adio dupa doar doua luni de relatie. Desi toata lumea ii vedea indragostiti si chiar se gandea la ceva mai mult, iata ca cei doi au decis sa o ia pe drumuri separae Si nu de acum, ci chiar de doua saptamani.

- S-a rupt lantul de iubire! O noua despartire zguduie showbiz-ul romanesc. Codin Maticiuc si Flavia Mihasan s-au despartit dupa doar doua luni de relatie. Potrivit unor surse apropiat de fostul cuplu, cei doi au decis sa-si spuna „adio” in urma cu doua saptamani.

- In microbuzul unui moldovean, in varsta de 37 de ani, au fost depistate de catre vameșii romani aproximativ 8.000 de pachete de țigari nedeclarate. Barbatul a incercat sa traverseze punctul de trecere Stanca, Iași.

- Flavia Mihașan a fost in America, in vacanța, cu iubitul ei, Codin Maticiuc. Vedeta a revenit acasa si cu un tatuaj nou, facut la un salon celebru, Miami Ink. Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italia, acolo unde traiește de mai mulți ani familia ei.

- Flavia Mihașan a fost in America, in vacanța, cu iubitul ei, Codin Maticiuc. Vedeta a revenit acasa si cu un tatuaj nou, facut la un salon celebru, Miami Ink. Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italiaa, acolo unde traiește de mai mulți ani familia ei.

- Flavia Mihașan a fost in America, in vacanța, cu iubitul ei, Codin Maticiuc. Vedeta a revenit acasa si cu un tatuaj nou, facut la un salon celebru, Miami Ink. Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italiaa, acolo unde traiește de mai mulți ani familia ei.

- Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italia. "Vacanța mea a inceput in Milano, unde locuiește familia mea de ani de zile. Am petrecut Craciunul impreuna, dupa care am zburat spre mult soare, peste ocean, la Miami", a spus Flavia Mihasan pentru…

- Marius si Cati Ghenea au semnat deja actele de divort, iar motivul desfacerii casatoriei ar fi un pusti, care s-ar fi apropiat suspect de mult de sotia milionarului, scrie cancan.ro. Citeste si Madalina Ghenea, la un pas de o noua despartire? "Cand tatal copilului tau apreciaza toate pozele…

- Flavia Mihasan a fost implicata intr-un accident rutier petrecut pe un bulevard din Bucuresti. In cadrul unei emisiuni, asistenta TV care se iubeste cu blogger-ul Codin Maticiuc a povestit cum s-a petrecut incidentul, dar si care este starea ei de sanatate.

- FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un ACCIDENT de masina. Din fericire, vedeta nu a pațit nimic grav, scrie b1.ro. Citeste si Flavia de la Neata si Codin Maticiuc nu-si mai ascund relatia. PRIMA POZA cu ei impreuna "Eram intr- o intersectie in Bucuresti,…

- Flavia Mihașan, implicata intr-un accident de mașina. Vedeta a fost lovita in traffic de o tanara care se machia la volan, insa din fericire, asistenta de la Neața cu Razvan șui Dani nu a pațit nimic grav. Flavia Mihasan a povestit la Antena 1 cum s-a intamplat totul si a marturisit ca incidentul…

- Mercedes-Benz a prezentat noul sistem de infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) in cadrul Consumer Electronics Show din Las Vegas. Noua generație Clasa A o sa beneficieze de serviciile acestui sistem.

- Cel mai nou si cel mai hot cuplu autohton a petrecut Revelion peste Ocean, pe ritmurile muzicii lui Puff Daddy. Flavia Mihasan si Codin Maticiuc stiu sa se bucure de viata si sa petreaca pana in zori. Asa au facut si in Miami, unde cei doi au mers sa petreaca in stil mare trecerea dintre ani. Dupa…

- Cei doi parasit Bucurestiul inainte de Craciun si s-au retras intr-o destinatie exotica, unde se bucura din plin de momentele romantice. Daca zilele trecute cei doi postau fotografii de pe plaja, dar intotdeauna separat, iata ca a fost facuta publica si mult asteptata imagine! Au lasat la…

- Aflata in vacanta peste ocean, asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” a postat o fotografie incendiara. Toti internautii i-au admirat trupul de zeita, iar unii dintre ei au suspinat la gandul ca e deja “luata” de Codin Maticiuc. Asa ca s-au limitat la a-i face complimente.

- Au tot incercat sa se ascunda, dar nu le-a iesit prea bine! Daca pana acum cei doi dadeau de inteles ca exista o apropiere intre ei, de data aceasta avem dovada clara a faptului ca se iubesc! Flavia si Codin Maticiuc au postat prima fotografie impreuna!

- Un tanar de 20 de ani, din Ucraina, a fost prins de lucratorii din vama Siret, in timp ce transporta cu mașina 950 de pachete de țigari de contrabanda. Marfa era ascunsa in rezervor și in doua dintre roțile autoturismului. Pachetele cu țigari au fost confiscate. De asemenea, ucraineanul a fost amendat…

- Dupa ce Spynews.ro au publicat in exclusivitate imagini cu Codin Maticiuc si Flavia Mihasan, se pare ca cei doi confirma relatia pe zi ce trece! Cei doi au parasit Bucurestiul si au plecat intr-o vacanta exotica in Miami. Sa fie asta prima lor vacanta de cuplu?

- Codin Maticiuc si asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” au dat Bucurestiul pe Miami. Cei doi se relaxeaza pe plajele insorite de peste ocean si se distreaza alaturi de prietenii de acolo. Contactat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, iubitul Flaviei Mihasan a facut marturisiri despre povestea…

- Despartirea de Roxana Dobre l-a daramat pe Florin Salam! Celebrul artist a fost surprins in urma cu cateva ore in timp ce se ruga intr-o biserica. Imaginea in care se afla in fata unei icoane in care apare Mantuitorul nostru a aparut pe internet, iar fanii sai nu au ramas nepasatori la suferinta manelistului.

- Desparțirea lui Florin Salam de Roxana Dobre scoate la suprafața un episod incredibil din viața celebrului manelist. Acesta ar fi fost obligat, prin șantaj, sa plateasca o suma fabuloasa unui interlop extrem de periculos, pentru a-și putea pastra soția.

- Telespectatorii au crezut ca nu aud bine cand au pornit televizoarele ca sa se uite la “'Neatza cu Razvan si Dani”! Flavia Mihasan avea o voce extrem de ragusita, abia putea sa vorbeasca. Totul i se trage de la concertul lui Stefan Banica la care a fost si ea. Si nu in public, iubita lui Codin Maticiuc…

- Codin Maticiuc si Flavia Mihasan formeaza cel mai nou cuplu din showbiz. Desi pana acum au incearcat sa-si tina relatia departe de ochii lumii, cei doi amorezi si-au facut aparitia in Centrul Istoric al Capitalei.

- Flavia Mihasan, 32 de ani, a marturisit ca isi doreste foarte mult sa devina mamica, insa visul nu i se poate implini prea curand. Dani Otil s-a intrebat cum ar arata asistenta TV in postura de mamica: "Dar nu mai bine te duci si faci un copil?". Flavia Mihasan a raspuns imediat: "Doamne,…

- Aflata intr-o relatie cu blogger-ul Codin Maticiuc, Flavia Mihasan "a scapat porumbelul" in timp ce era la TV. Asistenta de la “'Neatza cu Razvan si Dani” a marturisit ca isi doreste foarte mult sa devina mamica, insa, din nefericire, visul nu i se poate implini prea curand. Iubita lui Codin Maticiuc…

- Codin Maticiuc a explicat ce moștenire ii vor lasa parinții sai. Despre acesta, el spune ca este una foarte grea. Codin Maticiuc a fost cunoscut de-a lungul anilor, drept un adevarat crai de Dorobanți. Insa, Codin Maticiuc, care are o relație cu asistenta de televiziune Flavia Mihașan , este implicat…

- Codin Maticiuc si Flavia Mihasan formeaza cel mai nou cuplu din showbiz. Blondina a incheiat de curand relatia cu actorul Alexandru Ion, dar a ramas tot in zona filmului, actualul ei iubit a cochetat si el cu actoria. Codin Maticiuc a recunoscut ca a luptat din greu pentru a cuceri femeile cu care a…

- Codin Maticiuc a facut o afirmație surprinzatoare despre ce intenționeaza sa faca in anul care vine. Codin Maticiuc, care are o relație cu Flavia Mihașan , asistenta lui Dani Oțil și a lui Razvan Simion de la emisiunea matinala pe care aceștia o prezinta la Antena 1, a acordat un interviu pentru Antena…

- Maria Constantin a reusit sa treaca peste divortul de Marcel Toader cu ajutorul lui Jeni Nicolau, cea care scrie si textele pieselor. „Acest om ma enerveaza ce texte frumoase poate sa imi faca. Asta e tot ce pot sa spun despre Jeni. Este un om de incredere. In momentele mele grele din viata…

- Prezentatoarea TV si Codin Maticiuc sunt prieteni de ani buni si fiecare dintre ei isi stiu calitatile si defectele. Astazi, la scurt timp dupa ce a pasit in platoul emisiunii pe care o modereaza, Bianca Dragusanu si-a spus parerea sincera despre cunoscutul blogger, care in prezent formeaza un cuplu…

- Flavia Mihasan s-a cuplat cu Codin Maticiuc la scurt timp dupa despartirea de fostul logodnic, actorul Alexandru Ion. Aceasta veste a luat prin surprindere lumea showbiz-ului, iar colegii blondei nu s-au abtinut de la comentarii. Cel care nu s-a putut abtine deloc a fost Dani Otil.

- Cel mai nou cuplu din showbizul romanesc isi are inceputurile desparte de Bucuresti! Neasteptat, nu-i asa? Si totusi... in dragoste, totul e posibil, cum spune o expresie celebra. Unul dintre barbatii care au observat cum se aprinde scanteia iubirii intre Flavia Mihasan si Codin Maticiuc a facut marturisiri…

- Codin Maticiuc, cel despre care s-au spus vrute și nevrute, s-a indragostit de Flavia Mihasan, superba blondina de la „Neatza cu Razvan si Dani", scrie spynews.ro. Desi pana acum au incearcat sa-si tina relatia departe de ochii lumii, cei doi iubareți si-au facut aparitia in Centrul Istoric al Capitalei.…

- Saptamana a inceput cu o veste bomba care i-a lasat fara replica pe ”actorii” peisajului monden autohton! Flavia Mihasan si Codin Maticiuc au marcat cel mai nou cuplu din showbiz. Fostul logodnic al blondinei, Alexandru Ion, a primit vestea in timp ce se afla la zeci de mii de kilometri distanta.

- In ziua in care s-a aflat ca iubita lui este asistenta TV de la “'Neatza cu Razvan si Dani”, Codin Maticiuc a facut public un mesaj. El a impartasit impresiile dupa ce a mers intr-un local de fite la munte si a facut-o in stilul care l-a consacrat. Gandurile sale au fost postate in dreptul unei poze…

- De ceva vreme, Flavia Mihasan si Codin Maticiuc formeaza un cuplu, iar vestea oficiala “a explodat” azi in presa mondena. In cadrul editiei de astazi a emisiunii “'Neatza cu Razvan si Dani”, asistenta TV a avut o reactie in legatura cu povestea de dragoste pe care o traieste in prezent. Nimanui nu i-au…

- In vara acestui an, intr-un moment in care Foresta parea sa nu mai aiba nici o șansa ca sa evite falimentul, jucatorii echipei sucevene au plecat care-ncotro, sa-și incerce norocul in alta parte. Daca unii au parut inspirați in alegerile lor, cum este cazul lui Bogdan Rusu și Lucian Dumitriu, care ...

- Florin Iordache vrea ca toate proiectele cu incidența in Justiție sa treaca prin comisia speciala pentru legile justiției. Presedintele Comisiei speciale pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei a trimis luni Birourilor permanente reunite o scrisoare…

- Balerina de profesie, Flavia Mihasan s-a despartit, in urma cu cateva luni, de actorul Alexandru Ion. Iar acum pare extrem de apropiata de un alt actor. Recent, matinala de la Neatza cu Razvan si Dani a fost surprinsa alaturi de Codin Maticiuc, la lansarea filmului "Hawaii".

- Flavia Mihasan a avut o relatie stabila pe care a incheiat-o insa dupa ce a fost ceruta in casatorie, spun carcotasii. In timp ce alte domnisoare abia asteapta intrebarea si inelul, protagonista noastra a realizat ca nu este inca pregatita pentru pasul cel mare. Acum, "matinala" pare apropiata…

- Moda devine din ce in ce mai ciudata, iar femeile sunt dispuse sa faca tot mai multe compromisuri pentru a atrage atentia. Brandi Glanville, o vedeta de peste Ocean, a purtat o tinuta pe care oricat ai vrea, nu ai cum sa o treci cu vederea.

- Chiar inainte de disputarea unui meci important din Europa League, FCSB a vizionat seara trecuta in avanpremiera absoluta comedia ,,Ghinionistul", alaturi de regizorul Iura Luncasu si actorii: Vlad Logigan, Dorian Popa, Levent Sali, Augustin Viziru si Codin Maticiuc, la Cinema City VIP...

- Examenul pentru permisul auto ar putea deveni si mai greu de trecut. Cei care vor sa obtina carnetul de conducere ar putea fi obligati sa treaca si de un curs de prim-ajutor în trafic. Câteva secunde pot face diferenta dintre viata si moarte - este argumentul initiatorilor…