- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) – Centrul Judetean Valcea informeaza ca in perioada 01 martie – 31 august 2018 (in zilele lucratoare) rentierii agricoli pot sa se mai prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la sediul Centrului judetean situat in municipiul Ramnicu…

- Fermierii pot depune, la Centrele locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) din județul Salaj și la sediul central județean APIA din Zalau, cererile unice de plata a subventiilor pe 2018, incepand din data de 1 martie. Perioada de depunere a acestor solicitari, care este…

- Fermierii vranceni incep, astazi, sa depuna cererile unice de plata pentru subvențiile agricole aferente anului 2018. Cererile unice de plata se depun in perioada 1 martie - 15 mai, la centrele locale și centrul județean al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA)…

- Ionut Valentin Mihai, fost functionar public in cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA Centrul Local Harsova, Razvan Alexandru Ionescu, fost consilier superior APIA Centrul Judetean Constanta, raman sub control judiciar. Decizia a fost luata de judecatorii din Tribunalul Constanta…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat campania de informare a fermierilor, privind depunerea Cererii unice de plata pentru acordarea subvențiilor agricole in 2018. Iata procedura și cele mai importante condiții. ALEXANDRU BOARIU Romania, in calitate de stat membru al UE,…

- Cererile unice de plata aferente anului 2018 se depun la centrele judetene si locale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 1 martie - 15 mai, insa completarea declaratiei de suprafata si a celei pentru sectorul zootehnic se va realiza electronic, folosind aplicatia…

- Suma totala platita, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, se ridica la 2,073 miliarde de euro, iar numarul fermierilor unici autorizati la plata a ajuns la 753.357 pana la data de 15 februarie 2018, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). "Incepand…

- Salariile angajaților Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) au scazut, in ianuarie, chiar și cu 1.300 de lei, fața de luna decembrie, dupa transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, potrivit Digi24. Zeci de mii de bugetari au primit salarii mai mici, dupa aplicarea revolutiei…

- Intr-un interviu acordat pentru ZFLive, Adrian Pintea le-a transmis fermierilor care așteapta banii din subvenții ca, zilnic, APIA face plați undeva in jurul valorii de 20 de milioane de euro. „Automat, colegii de la nivelul centrelor locale, centrelor județene, trebuie sa acorde o atenție la autorizarea…

- Firma „Succes Dezvoltare 1991“ SRL, detinuta de Alexandru-Razvan Versin, fiul directorului adjunct al Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Gorj, va prelua activele societatii Succes Nic Com, care se afla in procedura de insolventa. Societatea este cel mai mare angajator din domeniul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca, pana la data de 31 ianuarie 2018, a autorizat la plata un numar de 700.111 fermieri unici care au depus Cerere de plata in cadrul Campaniei 2017.Astfel, incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s a autorizat la…

- Un numar de 700.111 de fermieri au primit, pana la data de 1 februarie, suma de 1,767 miliarde de euro, in urma cererilor de plata depuse in cadrul Campaniei 2017, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa. Astfel, incepand cu data de 16 octombrie…

- Incepand de vineri, fermierii din eșantioanele de control prin teledetecție, care nu au primit niciun leu din subvențiile cuvenite pentru anul trecut, vor fi incluși pe listele de plați. La nivel național, peste 75.000 de agricultori sunt in aceasta situație, dar banii cuveniți le vor intra treptat…

- -pentru anul agricol trecut, agricultorii bacauani au incasat deja subvenții de peste 25,3 milioane de euro Potrivit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), agricultorii din toata țara au primit, pana acum, 1,529 miliarde de euro in contul subvențiilor anului 2017. Banii provin de…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) le atrage atenția fermierilor ca pana pe 31 ianuarie inclusiv, trebuie sa depuna cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunta ca pana la 31 ianuarie 2018 inclusiv se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2017 (trim. IV al anului 2017). Cererile…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie 31 decembrie 2017…

- Toader Vasilu a fost de acord sa primeasca o pedeapsa de un an si 4 luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, acordul sau de recunoastere urmand a fi analizat de judecatorii Tribunalului Iasi. „In perioada 2010-2014, inculpatul Vasiliu Toader a depus cu rea-credinta, la Agentia de Plati si…

- In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017,…

- Procurorii DNA din Craiova au dispus trimiterea in judecata a trei funcționari din cadrul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Dolj, acuzați ca au ajutat doi inculpați sa obțina subvenții in baza unor documente false. In alt dosar ...

- Incepand de luni, 8 ianuarie s-a reluat plata aferenta Campaniei 2017, anunța Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). La nivel național, 16.148 fermieri au fost autorizați la plata, cu suma totala de 43,6 milioane de euro. Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-au platit…

- Plata regulara aferenta Campaniei 2017 s-a reluat de luni, fiind autorizati la plata 16.148 fermieri cu suma totala de 43,6 milioane euro, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-au platit 41,1 milioane euro, iar diferenta…

- „Am avut sapte cursuri de lucrator in cultura plantelor, cu 196 de absolventi, doua pentru lucrator in cresterea animalelor, absolvite de 52 de caraseni, alte doua pentru pomicultori, cu 42 de absolventi, si un curs pentru calificarea in meseria de apicultor, cu 25 de absolventi. Acestea…

- Fermierii din Timiș sunt indemnați sa iși verifice conturile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta Campaniei 2017, pentru un numar…

- Peste 830.000 de fermieri persoane fizice și juridice au beneficiat de subvenții agricole in anul 2016, potrivit datelor Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), citate de portalul euractiv.ro.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta Campaniei 2017, pentru un numar de 576.220 fermieri care au depus Cerere unica de plata. Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)…

- Suprafete agricole intinse pe aproape 100.000 km patrati au fost aerofotografiate, pe parcursul anului 2017, fiind in acelasi timp realizate ortofotoplanuri color cu aceste intinderi, se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), transmis joi AGERPRES.…

- – ministrul Agriculturii le cere salariaților Agenției de Plati si Interventie pentru Agricultura sa returneze o parte din majorarile salariale din ultimii șase ani De la 1 ianuarie 2018, salariile angajaților APIA vor scadea semnificativ, ca urmare a aplicarii Legii salarizarii. Ca și cum nu ar fi…

- În anul 2017, agricultorii au beneficiat din partea statului de 900 mln lei. Banii au fost alocați din Fondul de subvenționare a producatorilor agricoli pentru modernizarea sectorului agroalimentar, gestionarea durabila a resurselor naturale și investiții în infrastructura fizica. …

- Comcereal Vaslui, Agrocomplex Barlad, Enache Morarit Huși și Plantagro Com Vaslui sunt cele mai importante nume din domeniu agriculturii al Judetului Vaslui. Pamanturile fertile din județul Vaslui au atras ca un magnet diverși cetațeni straini care s-au stabilit la țara pentru a face agricultura. Ei…

- Subvențiile agricole platite din fonduri europene se acorda fermierilor activi. Aceștia trebuie sa faca dovada activitații lor agricole și, de anul viitor, li se va putea cere sa fie și fiscalizați. Fermierii nefiscalizați, fie ca este vorba despre producatori agricoli din sectorul vegetal sau despre…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca 15 decembrie 2017 inclusiv, este data limita pentru depunerea cererilor initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2018, conform prevederilor HG nr. 1179/2014,…

- Azi, 12 decembrie, la ora 12.00, la sediul APIA Satu Mare, prefectul Darius Filip a dat citire, in prezenta angajatilor instituției, ordinului de detasare a directorului de la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Satu Mare, Virgil Dragos la Centrul judetean Satu Mare al Agentiei de Plati si Interventie…

- Fermierii care doresc sa obtina ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, in cursul anului viiitor, sunt obligati sa depuna cereri initiale, dupa cum anunta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potentialii beneficiari trebuie, insa, sa se grabeasca, deoarece data-limita…