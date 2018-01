Stiri pe aceeasi tema

- Sirenele de alarmare vor rasuna, astazi, pe intreg teritoriu al judetului Gorj in cadrul unui exercitiu pentru testarea starii de operativitate a echipamentelor dedicate de alarmare a populatiei.

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul sau in permanenta',…

- Recunoașteți vedeta deghizata in Donald Trump? Ei bine, starurile care au luat parte la cel mai spectaculos spectacol de divertisment din noaptea dintre ani, show prezentat de Dan Negru, la Antena 1, au recunoscut-o imediat.

- Cum au trecut doi constanteni, Mihai Nenciu si Nicu Rotaru, de la vara ecuatoriala la iarna polara in doar cateva ore de ascensiune pe cel mai inalt munte de pe continentul african, Kilimanjaro. La inceputul anului, trei constanteni lansau un proiect care parea un pic nastrusnic pentru niste oameni…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din nord-vestul si vestul tarii.Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2:00 -…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au reafirmat vineri, in cursul unei convorbiri telefonice, ca doresc sa lucreze in favoarea crearii unui stat palestinian, a anuntat Kremlinul, la o zi de la votul ONU care condamna recunoasterea americana a Ierusalimului drept…

- Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana duminica noaptea (24 decembrie), in zona montana, mai ales la altitudini mari, vor fi intervale de timp in care va ninge, se va depune strat nou de zapada, iar vantul va avea intensificari temporare cu viteze ce vor depași 70…80…

- Editia cu numarul 23 a Campionatului Mondial de handbal feminin a ajuns la momentul cel mai asteptat, lupta pentru medaliile de aur. Norvegia, campioana en-titre, si Franta isi vor disputa astazi pentru a treia oara titlul mondial la handbal feminin. Finala de la Hamburg va avea incepe la ora 18.30…

- Un incendiu care a izbucnit in aceasta noapte intr-o comuna din Caraș-Severin a dat peste cap nu doar somnul liniștit al localnicilor, din cauza unei intervenții majore de peste trei ore, ci și circulația rutiera intre Lugoj și Reșița, scrie infocs.ro. Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Cortegiul funerar cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale Defuncte, Regele Mihai se afla la Palatul Regal, unde mii de oameni vin sa aprinda lumanari si sa se roage pentru ultimul Suveran al Romaniei. Printre cei care au sosit sa aduca un omagiu se afla si si Regele Juan Carlos al Spaniei si Regina…

- Germenii alunecarii lumii spre conflict se manifesta la toate nivelurile. Nu vorbim aici despre cea mai probabila zona de confruntare, chiar cu elemente nucleare, in Asia de Sud-Est si respectiv Coreea de Nord, ci chiar despre punctele de stabilitate si pace din Europa de Est si Orientul Mijlociu.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineața, o atenționare de fenomene meteorologice periculoase valabila pentru județele Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Astfel, intre orele 08.00 – 14.00, vestul țarii se afla sub cod galben de vreme rea. “Fenomene avertizate: intensificari…

- Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au vorbit despre moartea Regelui Mihai și despre ce reprezinta acest trist eveniment pentru Romania, acum, in 2017. Regele Mihai I, personalitate marcanta a istoriei noastre, a inchis ochii la varsta de 96 de ani, departe de tara pe care a slujit-o si de poporul…

- NVIDIA Titan V preia arhitectura de GPU NVIDIA Volta, bazata pe procesul de fabricatie pe 12nm si capabila sa ofere de 9x mai multa putere de procesare decat nucleul Pascal, regasit in actuala serie ce acceleratoare Titan Xp. Cu pret de 3000 dolari, noile acceleratoare NVIDIA Titan V folosesc nucleul…

- Fostul presedinte al Parlamentului European Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat din Germania, a pledat pentru constituirea Statelor Unite ale Europei pana in anul 2025, subliniind ca cetatenii tarilor europene trebuie sa stie ca Europa este o garantie. Statele membre ale Uniunii Europene…

- Artistul Horia Moculescu are o poveste impresionanta de viața care l-a facut sa devina puternic. Fiica acestuia este foarte mandra de el, ca tata, om și artist, iar acesta ne invața sa prețuim viața exact așa cum este ea.

- Scurt si devastator: asa poate fi caracterizat comunicatul emis luni de catre Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarea legilor Justitiei care se pune la cale la Bucuresti. Este vorba de patru randuri, care incapsuleaza cea mai severa evaluare pe care ne-o face partenerul nostru strategic…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a fost inregistrat in zona de coasta a statului Papua Noua Guinee, din sudul Oceanului Pacific, a informat luni Institutul american de geofizica (US Geological Survey), citat de DPA. Epicentrul seismului a fost situat la 25 kilometri est de localitatea Taron, pe Insula…

- Guvernul Romaniei a emis in aceasta vara o ordonanta de urgenta care prevede ca daca un copil are zece absente nemotivate la scoala, familia sa pierde 20% din ajutorul social, iar la 20 de absente i se taie 50% din ajutorul acordat de stat familiei sale.

- Ben Affleck, care reintra in pielea personajului Batman in noul film 'Justice League', a recunoscut intr-un interviu acordat agenției EFE ca "este nevoie de mult caracter pentru a deveni liderul unui grup de supereroi, in condițiile in care nu ești cel mai puternic. Filmul, a carui premiera…

- Kiril, patriarhul Moscovei și al intregii Rusii, Kirill, a declarat ca omenirea s-a adancit in pacate, iar sfarșitul lumii se apropie. „Toți oamenii care iși iubesc patria trebuie sa se uneasca, deoarece pașim intr-o perioada critica a dezvoltarii civilizației umane. Toate aceste lucruri se vad cu…

- Uraganele și inundațiile, cutremurele și incendiile forestiere: natura testeaza in mod regulat omenirea la cit de viabila e și daca are capacitațile necesare de a face fața stihiilor dezlanțuite. Totodata, in diferite colțuri ale Planetei oamenii trebuie sa se confrunte cu diferite manifestari ale acestora.…

- Inca din cele mai vechi timpuri, s-a incercat definirea evenimentelor care prevestesc Apocalipsa. Chiar daca cele șapte trambițe sunt descrise in Biblie, nu trebuie sa uitam faptul ca cea dintai carte a omenirii nu trebuie interpretata cuvant cu cuvant, ci sensul se regaseste dincolo de cuvinte.

- La finele saptamanii trecute, grupele U8, U10, U12 și U14 din cadrul CSS Barlad au participat la a treia etapa a Campionatului Regional de Mini-rugby Moldova Nord, organizata la Suceava. Categoriile U10 și U12 s-au clasat pe locul I, ca și la primele doua etape. Cei mai mici rugbiști legitimați la…

- La Manila a început pe 10 noiembrie summit-ul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), la care sunt prezenti presedintele SUA, Donald Trump și premierul Rusiei – Dmitri Medvedev, scrie paginaderusia.ro La 13 noiembrie, cei doi au participat la ceremonia de deschidere…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertazari vreme rea valabila pentru urmatoarele ore. COD GALBEN Interval de validitate: 2017-Nov-13 12:15 -> 2017-Nov-13 15:00 Fenomene meteorologice...

- Coco Marinescu, dupa ce Beandeac i-a tunat un pahar de apa de cap i-a transmis un mesaj sec și personal: ”Ești primul barbat care ma uda”. Reacția juratului iUmor e... geniala! Haide, Mihai, știm ca-ți place! Umor, ma, umorul! :D

- Cuvintele noastre pot influenta comportamentul unui copil, sanatatea mintala si evolutia acestuia. Psihologii sunt de parere ca exista cateva fraze care pot ajuta la dezvoltarea emotionala armonioasa a copiilor.

- O noua scurgere de informatii continua investigatia Panama Papers, peste 13 milioane de documente indicand legaturi dintre Rusia si miliardari din anturajul presedintelui american Donald Trump, afacerile secrete ale apropiatilor primului ministru Canadian, Justin Trudeau, interesele offshore ale…

- Studiul a fost realizat in octombrie 2017 pe un esantion reprezentativ de 1.002 respondenti din Romania. Alti aproape 28% dintre respondenti asociaza sectorul privat cu exploatarea, gandindu-se in principal la salarii scazute si la volumul mare de munca, insa nu pun toata incarcatura negativa…

- Potrivit ISU Arges, pompierii au fost solicitati, in timpul noptii de miercuri spre joi, la ora 3.30, sa intervina la un incendiu care izbucnit intr-un apartament de pe strada Simionescu, din Campulung. „A fost un incendiu de apartament, proprietarul a iesit. Nu au fost alte persoane surprinse…

- Un arbore s-a prabusit din cauza vantului puternic pe Soseaua Nordului din Bucuresti si a lovit un autoturism. Din fericire, nu au existat victime. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini de la fata locului. A

- Avertizarile meteorologice de vreme severa intra in vigoare duminica dimineata si vor fi valabile pana luni noapte, interval in care va fi vant puternic, iar vremea se va raci in toata tara, in timp ce in vestul, centrul si nordul tarii vor fi ploi pe arii extinse. De asemenea, va ninge in toate zonele…

- O femeie care a fost filmata pe o strada din orasul englez Liverpool in timp ce-si tara fiul in varsta de patru ani pe un trotuar si-a explicat gestul care a starnit revolta in randul celor care au privit imaginile.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, avertizari cod galben de vant puternic si ninsoare pentru zona de munte a sapte judete din sudul si sud-vestul tarii. Din cauza ploilor, circulatia se desfasoara cu dificultate pe autostrazile A 3 si A 2.

- Indexul global al pasapoartelor, Global Passport Index, a catalogat pasaportul Republicii Singapore drept “cel mai puternic din lume”, intr-un clasament care evalueaza gradul de libertate al cetatenilor din anumite tari, publicat de firma de consultanta globala Arton Capital. Masura indexului pasapoartelor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizare de Cod galben, valabila intre 24.10. 2017, ora 7.00 12.00, in judetele Tulcea si Constanta.Se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale ce vor depasi local 55 65 km hUPDATE: Aertizare de Cod galben de vant a fost prelungita pana la ora…

- Experții Asociației Promo-LEX considera necesara crearea a șase circumscripții electorale peste hotarele țarii, astfel încât în țarile membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda, Elvetia, Liechtenstein, San Marino, tarile din Europa de Sud-Est care nu sunt membre ale UE, Turcia,…

- Doliu in teatrul romanesc: marea actrita Olga Tudorache a incetat din viata, in noaptea de 17 spre 18 octombrie, la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Elias, la o saptamana dupa ce implinise 88 de ani

- Probleme pentru Donald Trump! Președintele Statelor Unite ale Americii a cazut 92 de poziții, pana pe locul 248, in clasamentul celor mai bogați 400 de americani. Comparativ cu anul trceut, averea acestuia a scazut cu 600 de milioane de dolari, fiind estimata la 3,1 miliarde.

- Doi lideri ai aliantei loiale gruparii Stat Islamic au fost ucisi luni in confruntarile cu fortele armate filipineze la Marawi, a declarat ministrul Apararii din aceasta tara, potrivit Reuters, citat de agerpres.ro. "Ei au fost ucisi", le-a spus reporterilor ministrul Apararii, Delfin Lorenzana,…

- Pompierii intervin sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mase plastice, lacuri și vopseluri, potrivit reprezentanților Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU).Citește și: Rovana Plumb il acuza de MINCIUNA pe Mihai Tudose. Marturii din…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca, in ceea ce privește infrastructura "care leaga Craiova de restul lumii", Romania nu mai este la nivel de promisiuni. "Astazi putem sa spunem ca, în ceea ce privește infrastructura care leaga Craiova de restul lumii, nu…

- Radu Valahu AYi Roxana, aleasa inimii sale, au ales sAƒ-AYi organizeze cel mai important eveniment din viaAAƒ sub A®ndrumarea Anei Morodan, A®n emisiunea la aENuntAƒ cu scA¢nteiaE. Miron Cozma, cel care a fost numit aELuceafAƒrul HuileiaE, va fi AYi el prezent A®n cadrul emisiunii, ca invitat special…

- Serviciul american de transport Uber primește o investiție gigantica, de 10 miliarde de dolari, din partea unui consorțiu format din grupul japonez de tehnologie SoftBank și fondurile de investiții Dragoneer Investment Group și General Atlantic, arata Reuters . Inițial, cele trei parți vor face o investiție…

- Compania americana Mattel, un gigant in industria producatorilor de jucarii, a renunțat la comercializarea unor boxe conectate și cu comanda vocala, special create pentru copii, in urma criticilor primite de la mai mulți parlamentari și organizații care militeaza pentru apararea dreptului la intimitate,…