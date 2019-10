Stiri pe aceeasi tema

- "Nu sunt baiat pretentios asa. La mansarda nu cred ca am urcat de doua ori pe an, asa a fost, a gresit constructorul o grinda si a iesit mansarda etaj. Dar, asta e viata, doar n-oi darama casa. Ea (n.r. sotia) si-a dorit casa mare, ea sa plateasca", a declarat Ion Stefan. Deputatul, nemultumit…

- Medicul Victor Costache are calitatea de suspect intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Medicul din Sibiu este invinuit de o familie din Craiova ca in anul 2017 ar fi pus gresit diagnosticul in cazul unei paciente, iar aceasta a decedat la 7 zile dupa operatie.…

- Medicul Victor Costache are calitatea de suspect intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Medicul din Sibiu este invinuit de o familie din Craiova ca in anul 2017 ar fi pus gresit diagnosticul in cazul unei paciente, iar aceasta a decedat la 7 zile dupa operatie.…

- „Daca eu aș fi președintele Romaniei, nu aș fi de acord ca greșeala unora sa fie greșeala intregii țari. Nu aș fi de acord sa se vorbeasca de Romania pentru ca a greșit cineva ca despre o țara a corupților, o țara in care se intampla lucruri urate. Aș ține mult mai mult la imaginea Romaniei, nu numai…

- Daniel Suciu (PSD), vicepremier si ministru al Dezvoltarii si Administratiei, propus de Viorica Dancila în funcția de ministru interimar al Justiției, a oferit primul interviu dupa nominalizare, site-ului realitatea.net.

- Ziarul Unirea Noul ministru propus pentru Ministerul de Interne s-a pensionat la 40 de ani! Ce pensie are Noul ministru propus pentru Ministerul de Interne s-a pensionat la 40 de ani! Ce pensie are? Noua propunere pentru portofoliul de la Ministerul Afacerilor ... Noul ministru propus pentru Ministerul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus-o miercuri pe Sylvie Goulard, fost ministru si europarlamentar, sa faca parte din viitoarea Comisie Europeana, a anuntat miercuri Palatul Elysee, potrivit AFP. Sylvie Goulard, in varsta de 54 de ani, fost europarlamentar din partea grupului…

- CSAT a aprobat declararea autostrazii Ploiești-Brașov drept „obiectiv strategic de interes național”. Anunțul a fost facut de președintele Klaus Iohannis. Mircea Draghici, propus anul trecut ministru la Transporturi, saluta decizia CSAT și nu ezita sa-i rada in fața președintelui.„Ma bucur…