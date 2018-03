Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii germani au stabilit 24 de zile de audieri in cazul infirmierului ucigas in serie, care se vor desfasura pana in 17 mai 2019, se arata intr-un comunicat al Parchetului din Oldenburg (in Nordul Germaniei), acolo unde va fi judecat criminalul, a mai precizat Parchetul. Infirmierul…

- Brutski Stsiampkouski Siarhei (30 de ani) a fost gasit vinovat de tentativa de omor, doua infractiuni de ultraj, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului.

- Simona Alexandra Ulmaru, o tanara de 14 ani din Galati, a organizat o retea de prostitutie extrem de complexa, angrenand colege de scoala, dar si alte zeci de tinere pe care le cunostea. Eleva si complicii sai au reusit ani de zile sa se ascunda de ochii politistilor, schimband constant apartamentele…

- Judecatorii ieseni au luat o decizie in premiera in cursul zilei de miercuri, 14 martie, intr-un dosar privind un accident rutier soldat cu doi morti. Desi prima instanta stabilise ca soferul vinovat poate fi tras la raspundere pentru ucidere din culpa si l-a condamnat la 8 ani si 3 luni de inchisoare,…

- O femeie de 33 ani din judetul Galati a murit joi, dupa ce fostul iubit, de 40 ani, a lovit-o de mai multe ori cu un cutit in urma unei crize de gelozie. Potrivit anchetatorilor, se pare ca barbatul ...

- O femeie insarcinata dintr-o localitate din judetul Constanta a fost preluata cu o autosenilata si dusa la ambulanta pentru a fi transportata la spital, dupa ce spusese cadrelor medicale ca are contractii, sarcina acesteia avand aproximativ 36 de saptamani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un recidivist eliberat din inchisoare dupa ce ispasise o pedeapsa pentru viol si talharie a agresat o femeie in vestiarul unui spital. The post Un recidivist condamnat pentru viol si talharie a agresat o femeie in vestiarul unui spital appeared first on Renasterea banateana .

- Un brailean de 30 de ani se acundea de autoritati la Brasov dupa ce fusese condamnat la peste sase ani de inchisoare pentru proxenetism si lipsire de libertate in mod ilegal. Individul a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Codlea.

- • Judecatorii i-au suplimentat pedeasa de 10 ani Un tanar gorjean, liderul unei grupari infracționale care coordona o retea de prostitutie ce actiona la Londra, condamnat la zece ani de inchisoare pentru proxenetism și trafic de persoane a primit o alta condamnare pentru 11 infracțiuni de…

- Un barbat de 59 de ani a fost retinut de politisti si incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati. Individul se sustragea de la executarea unei pedepse, la care a fost condamnat de Judecatoria Braila.

- Judecatorii ieseni au dispus eliberarea conditionata a unui barbat condamnat la 12 ani de inchisoare dupa ce a injunghiat o femeie de 36 de ori, de fata cu fiul sau de noua ani. Individul a beneficiat de o reducere a pedepsei cu peste un an, in baza legii care prevede compensarea detinutilor care isi…

- O femeie de 27 de ani, cu un copil in brate a fost talharita in mod brutal de un tanar. Acesta i-a pulverizat spray paralizant in fata si a lovit-o pentru un telefon mobil. In momentul de fata agresorul este cautat de politisti.

- Un barbat din Galati care a fost mușcat de un caine comunitar intr-o statie de autobuz va fi despagubit de primarie. Judecatorii au decis sa-i acorde 4.300 de euro, dupa ce omul a ramas cu o infirmitate.

- Un barbat pe numele caruia exista un mandat european de arestare a fost depistat de politistii buzoieni pe raza municipiului Ramnicu Sarat. Acesta fusese condamnat de autoritatile judiciare italiene la peste 8 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunilor de trafic de persoane si sclavie. Individul…

- Al optsprezecelea deces provocat de gripa a fost confirmat in Galati, la o femeie in varsta de 60 de ani, anunta sambata, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- Un sofer de 46 de ani, din Galati, este retinut pe ordonanta si va fi prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva, dupa ce s-a urcat beat rupt la volan si a accidentat o femeie. Barbatul conducea autoturismul pe strada 1 Decembrie 1918 si a patruns in intersectia cu strada Aurel Vlaicu…

- Un gardian de la Poarta Alba, in varsta de 28 de ani, și-a rapit bunicul nevazator, din localitatea constanțeana Topalu, i-a pus catușe și apoi l-a bagat in portbagajul mașinii, dupa care a demarat in tromba spre o destinație necunoscuta. Situația incredibila a fost anunțata polițiștilor chiar de catre…

- Curtea de Apel Galati i-a condamnat definitiv la pedepse cuprinse intre doi si opt ani si opt luni de inchisoare pentru tentativa la omor calificat pe noua barbati care in decurs de cateva ore au semanat groaza in randul localnicilor din comuna galateana Mastacani, lovind cu topoare, bate si securi…

- Judecatoria Tg-Jiu i-a condamnat, luni, la ani grei de inchisoare pe trei din cei șapte membri ai gruparii Stancioi, dupa ce, in urma cu doi ani, aceștia au spart locuința familiei Crac, sora primarului de la Rovinari, și pe cea a avocatei Anca Dondera de unde au furat ceasuri și bijuterii…

- Politistii din Buzau au destructurat o retea de traficanti de etnobotanice care actionau in Buzau si Galati, cinci persoane fiind arestate preventiv in aceasta dupa-amiaza, o a sasea persoana, o tanara, fiind plasata in arest la domiciliu, alte 4 persoane fiind sub control judiciar, iar alte sase…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat definitiv in dosarul in care Tudor Baeas a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cel in cauza este suspectat de evaziune fiscala doua fapte, dintre care una in forma…

- Violența domestica este o problema sociala grava care afecteaza atat viața victimei, cat și a celorlalți membri ai familiei. La fiecare 30 de secunde, o romanca e tinta violentei domestice,...

- Un medic din Galati s-a sinucis intr-un hotel din Constanta. Femeia disparuse de acasa de trei zile, iar prietenii daduse alerta pe Facebook si au cautat-o disperati. Din primele informații, femeia avea varsta de 50 de ani si s-a sinucis luand pastile, scrie rtv.net.

- Seara plina de interventii, pe 30 ianuarie, pentru cadrele medicale de la Serviciul Judetean de Ambulanta Constanta. Au fost solicitate sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic,…

- Un barbat de 44 ani, din Galati, s-a plâns ca a fost victima unui abuz, dupa ce a fost amendat cu 200 lei în legatura cu o postare injurioasa pe o retea de socializare la adresa unui politist.

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat, vineri, sa-l condamne la trei ani si sase luni inchisoare pe comisarul-șef de la Penitenciarul Craiova, Marian Serban, acuzat ca a cerut și primit mii de euro pentru a aranja angajarea a trei ...

- Judecatorii de la Tribunalul Timis l-au condamnat pe Marcus Juan Voda, individul de 20 de ani care a injunghiat un barbat in centrul orasului Lugoj. Voda a fost retinut imediat dupa agresiune, aceasta avand loc la sfarsitul lunii septembrie. Ancheta a decurs rapid, Juan recunoscandu-si fapta. In referatul…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari, dupa ce, pe o retea de socializare au aparut imagini in care doi elevi de scoala generala, o fata si un baiat, se bateau intr-un microbuz scolar, potrivit IPJ Buzau. Potrivit sursei citate, a fost deschis un dosar de cercetare penala…

- Dupa ce o cireada de vaci a pascut gazonul proaspat pus pe scuarul unui bulevar, iar o turma de capre a blocat traficul la iesirea din Galati catre DN2B, mai nou a fost filmata o adevarata herghelie plimbandu-se alene pe Calea Prutului, strada care se suprapune cu drumul european E87, ruta care duce…

- Apelul a ajuns la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi in jurul orei 6.20, fiind trimis catre casa femeii un echipaj B2 cu asistent. La fata locului acestia au gasit-o confuza, cu multiple urme ale violentei. „Femeia prezenta traumatism cranio-cerebral, cranio-facial, excoriatii piramida nazala,…

- Judecatoria Braila a pronuntat verdictul in cazul unei tinere de 23 de ani care si-a ascuns sarcina pe care o avea, nu a mers la consultatii la medic si a ales sa nasca singura acasa, provocand astfel decesul bebelusului, pe care l-a aruncat apoi la ghena de gunoi.

- O tanara a fost batuta de patronul unui magazin online de haine dupa ce s-a plans ca o comanda, plasata prin intermediul platformei Taobao (detinuta de Alibaba), nu a fost livrata la timp. Socant este faptul ca proprietarul magazinului online din China a calatorit 850 de kilometri, pana in provincia…

- Un operator de la 112 s-a confruntat cu o misiune mai putin obisnuita, dupa ce a raspuns unui apel. La celalalt capat al firului era o femeie de 33 de ani din judetul Botosani, care a cerut ajutorul, pe motiv ca este batuta cu puterea mintii. Tanara sustinea ca partenerul ei are puteri paranormale.

- O femeie nevazatoare din Thailanda a aflat joi ca își va petrece un an și jumatate dupa gratii fiindca a postat un mesaj de Facebook al carui conținut este considerat jignitor la adrsa Casei Regale. Femeia de 23 de ani, Nuruhayati Masoe, a scris mesajul cu ajutorul unei aplicații…

- Cu ocazia sarbatorilor, mai multi locuitori din Husi au semnalat situatia trista a unei femei de 60 de ani, care, in ciuda vremii de afara, umbla necajita, cu haine ude si flamanda, la o ora tarzie, prin oras. A

- Potrivit primelor informatii, evenimentul rutier deosebit de grav s-a produs pe fondul vitezei excesive a masinii care a izbit in plin victimele pe o trecere de pietoni semnalizata corespunzator de pe bulevardul Otelarilor din Galati.

- Judecatorii din Lugoj l-au gasit vinovat si l-au condamnat pe un braconier care a dat dovada de o cruzime iesita din comun. Barbatul, Sorinel Istodorescu, a fost prins de politisti in luna martie a anului trecut, pe strada Libertatii din Lugoj. La controlul facut in masina pe care o conducea, oamenii…

- Locuitorii unui cartier galatean au tras o sperietura zdravana azi noapte dupa ce au auzit o explozie extrem de puternica. Zgomotul venea de la o masina care fusese cuprinsa de flacari, incendiul fiind provocat intentionat.

- Un dosar mai puțin obișnuit a fost finalizat, pe fond, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel Ploiești. Judecatorii au pronunțat sentința in cazul unui elev acuzat de incalcarea prevederilor Legii privind prevenirea și combaterea terorismului. In fapt, inculpatul este un licean care, pentru ca nu avea…

- Potrivit deciziei instantei, Adrian Duicu a fost condamnat la un an si sase luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii prevazute la art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 - "folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului…

- Zeci de pensionari din Galati au stat, din noaptea de marti spre miercuri, incepand cu ora 3.00, la coada ca sa cumpere bilete pentru petrecerea de Revelion organizata de Primarie. O femeie a lesinat din cauza frigului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 28 de ani din Criuleni a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru omor. Individul si-a omorat propria mama in anul 2013. Decizia a fost luata de catre Judecatoria Chisinau, sediul Ciocana. Complicele tanarului, care l-a ajutat sa scape de cadavru, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare,…