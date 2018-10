Cum a ajuns un business romanesc de outsourcing, inceput cu 20 de dolari, la afaceri de peste 700.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Guvernului roman au stabilit ca tinta, in discutiile cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, depasirea pragului de 10 miliarde de dolari la capitolul valorii schimburilor comerciale, Turcia fiind principala piata de export a Romaniei din spatiul extracomunitar, a anuntat marti Ministerul…

- UPDIVISION a inceput in 2010, cand Andrei Iordache avea 21 de ani si a convins un coleg de liceu sa deschida compania. De la investitia initiala a fost de 20 de dolari, businessul a crescut organic, in mai multe tari, pe cateva continente si cu clienti...

- La 17 ani, Sebastian Dobrincu isi lansa primul sau startup in Statele Unite, care in mai putin de un an a ajuns sa faca vanzari de peste 1 milion de dolari. Firma lui lucreaza cu vedete precum Justin Bieber, sau compainii precum McDonalds. Doi ani mai tarziu, a trecut la urmatorul nivel, cel de investitor…

- Modelul de business al omului de afaceri Horia Sabo pare ca incepe sa dea roade la Iași. Clubul s-a stabilizat financiar, iar rezultatele apar: 3 victorii consecutive in campionat, locul 7, și calificare in "optimile" Cupei. Banii pun lucrurile in mișcare. Iar un bun exemplu in acest sens este Poli…

- Ilan Laufer lanseaza programul Smart Start USA pentru companiile cu capital romanesc. Bugetul alocat finantarilor companiilor cu capital romanesc, prin intermediul programului Smart Start USA, este de 500...

- O delegatie de afaceri din Bulgaria a vizitat Timisoara in cautarea de noi parteneri de business. Reprezentantii celor 13 firme au luat parte la un eveniment de tip business to business, impreuna cu mai multe companii romanesti, la o actiune gazduita de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis.…

- Desi este destul de greu sa pornesti o afacere mai ales daca nu ai destul buget si mai ales daca nu ai destul curaj, exista anumiti oameni care au avut curaj sa isi dezvolte propriile afaceri. Dar nu doar niste afaceri banale. Au reusit sa puna in practica cateva idei de afaceri care nici nu […]

- Google, una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, a fost amendata de Comisia Europeana ieri cu o suma record: 4,34 miliarde de euro (5 miliarde de dolari). Motivele sunt practicile anticoncurentiale legate de modul in care sistemul de operare Android este implementat pe smartphone-uri…