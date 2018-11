Un teren de 11.500 de metri patrati de pe Calea Lugojului din Timisoara aflat in proprietatea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii din Romania (CNAIR) este scos la licitatie de un executor judecatoresc, la cererea Mirelei Stanca, sotia lui Ionelas Carpaci, aflat in inchisoare pentru executarea unei pedeape de sapte ani pentru escrocherii imobiliare, scrie adevarul.ro. Mirela Stanca trebuie sa recupereze de la CNAIR suma de 1,7 milioane euro, suma ce reprezinta pretul unui teren vandut de Mirela Stanca fostului CNADNR. Licitatia organizata in cadrul procedurii de executare silita…