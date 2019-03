Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Rares Bogdan va fi cap de lista pentru PNL la europarlamentare. Negocierile dintre Ludovic Orban si Rares Bogdan sunt foarte avansate, sustin surse liberale pentru Adevarul. Pe locul doi va candida Siegfried Muresan, purtatorul de cuvant al PPE, iar pozitia a treia ii va reveni lui Mircea…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca sustine candidatura Adinei Valean pentru un nou mandat de europarlamentar.Anunțul vine dupa ce conducerea centrala a PNL a amanat, luni, stabilirea listei finale a candidaților partidului. Adina Valean este soția…

- In locul lui Crin Antonescu, ar urma sa se afle pe listele PNL pentru alegerile europarlamentare soția sa, Adina Valean, potrivit sursei citate. Vezi aici: PNL, lista europarlamentare. Crin Antonescu, eliminat, cine-l inlocuiește Contactat de DCNews, președintele PNL, Ludovic Orban,…

- Potrivit Antena 3, Crin Antonescu ar fi fost eliminat de pe lista de candidați eligibili. In locul sau, pe lista, pentru a atenua aceasta decizie dura, ar urma sa fie pusa soția sa, actual europarlamentar, Adina Valean. Ludovic Orban, liderul PNL, a facut declarații ce ar fi putut anunța…

- Intrebat daca va fi Crin Antonescu pe listele PNL, Ludovic Orban a spus, la Digi24, ca PNL are 49 de candidați care vor fi audiați, se va face o ierarhizare a lor, apoi se va lua o decizie: ”Avem 49 de candidați, vor fi audiați, fiecare candidat iși va prezenta proiectul, Biroul Executiv va face…

- Presedintele PNL Ludovic Orban spune ca lista partidului pentru alegerile europarlamentare va fi stabilita in jurul datei de 15 februarie si ca nu pot exista nemultumiri in cadrul formatiunii atat timp cat lista nu este decisa. El a refuzat sa spuna daca pe aceasta lista se va regasi Crin Antonescu.

- Presa a speculat, in ultima perioada, ca președintele PNL nu l-ar dori pe Crin Antonescu intre primii pe lista candidaților la alegerile europarlamentare din primavara. "Tot ce pot spune este ca eu nu am niciun fel de semnal ca domnul Orban nu ar dori prezența mea in lista de candidați pentru europarlamentare.…