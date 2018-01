Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA: Romania, exemplu in combaterea corupției Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice "sa se retraga din…

- Universitatea din București organizeaza prima dezbatere dedicata Centenarului Marii Uniri de la 1918. Astfel, luni, 8 ianuarie 2018, specialiști in istorie, relații internaționale, științe politice, drept și filosofie, personalitați ale vieții publice și reprezentanți ai instituțiilor statului vor dezbate…

- Fostul internațional Lița Dumitru a decis sa paraseasca definitiv Romania și sa se stabileasca in Statele Unite ale Americii. Ajuns la 68 de ani, fostul component al Generatiei Guadalajara nu da inapoi de la munca și de la pasiunea pentru fotbal. Anul trecut, Lița s-a mutat in Statele Unite, acolo unde…

- Iata scrisoarea adresata de catre senatorul PNL Daniel Zamfir catre premierul Mihai Tudose: ”Domnului Mihai Tudose, Prim - Ministrul Romaniei Solicitare privind complexul sportiv „Progresul”, denumite in continuare „Arenele de Tenis” Stimate Domule Prim - Ministru,…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- Hackeri prinsi, cu ajutorul politistilor clujeni. Investigatie FBI, Europol si National Crime Agency Un numar de 7 percheziții au fost efectuate la locuințele unor persoane banuite de lansarea și coordonarea unor campanii de raspandire a aplicației malițioase de tip ransomware CTB Locker. Acestea…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Romania ar trebui sa fie printre primele state ale lumii dupa Statele Unite ale Americii care recunosc Ierusalimul ca și capitala a Israelului. Afirmația vine din partea unui om foarte apropiat de omul forte al Israelului, prim-ministrul Benjamin Natanyahu, dar și un om care iubește Romania. Este…

- Piata comertului online din Romania va ajunge, la finele anului 2017, la valoarea de 2,3 – 2,4 miliarde de euro, in timp ce cuantumul la nivel mondial va depasi 1,87 trilioane de dolari, in crestere cu 17% fata de anul precedent, arata datele unui studiu realizat de eCommerce Foundation, preluat de…

- ”Modificarile la Legile Justitiei vor fi facute in continuare, fara a afecta statul de drept”, suna raspunsul PSD la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, care a indemnat luni Parlamentul Romaniei ”sa respinga propunerile care slabesc statul de drept si slabesc lupta impotriva coruptiei”. Atacul…

- Șeful diplomației americane, secretarul de stat Rex Tillerson a transmis pe pagina oficiala a instituției un mesaj pentru romani de Ziua Romaniei. ”In numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman la aniversarea a 99 de ani de la crearea Romaniei moderne”, incepe mesajul publicat…

- Hans Klemm, despre mesajul Departamentului de Stat. Ambasadorul Statelor Unite la București a declarat ca mesajul Departamentului de Stat al SUA despre modificarea legilor Justiției nu trebuie sa fie o surpriza. Inaltul diplomat american a menționat ca Ambasada Statelor Unite la București a exprimat…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, marti, referindu-se la comunicatul de luni seara al Departamentului de Stat american, ca acesta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, nefiind decat o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate deja din vara. "Nu…

- Toader: Departamentul de stat al SUA se exprima cum si cat i se permite Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, referitor la comunicatul Departamentului de Stat al SUA privind modificarile la legile justitiei, ca Departamentul se exprima cum si cat i se permite, dar nimeni nu poate lua…

- USR cere demisia lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu-Tariceanu de la conducerea celor doua camere ale Parlamentului, dupa ce Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca isi exprima „preocuparea” in legatura cu modificarile legilor justitiei. „USR cere coalitiei PSD-ALDE sa aleaga intre…

- Romania a invins Taipeiul Chinezesc cu 3-1 și Cehia cu 3-2 și s-a calificat in sferturile de finala de pe primul loc. Cea mai buna jucatoare a tricolorelor a fost Adina Diaconu, care a adus cate doua puncte in fiecare din aceste doua meciuri. Romania s-a calificat in sferturi și pe tabloul…

- Departamentul de Stat al SUA reacționeaza ferm la proiectele de modificare ale legilor Justiției care se afla în dezbaterea Parlamentului de la București. Oficialii americani susțin ca actualele propuneri slabesc lupta contra corupției și îndependența justiției. "Statele Unite…

- N. D. Pe lista investitorilor straini care au afaceri in Prahova se va mai adauga un altul – lider mondial in fabricarea de produse din vata minerala bazaltica incombustibila. Confirmarea a venit, la sfarsitul saptamanii trecute, de la conducerea Consiliului Judetean Prahova, care a facut public un…

- Serviciul Federal Antimonopol (FAS) a anuntat vineri ca a aprobat, cu anumite conditii, fuziunea dintre subsidiara rusa a Uber si grupul tehnologic Yandex, transmite Reuters. Pentru a rezolva temerile legate de concurenta, companiile nu trebuie sa-si impiedice partenerii, soferii si pasagerii…

- Call-center-ul pediatric Peditel 1791 apelat și din SUA Serviciul medical gratuit de sfat pediatric prin telefonie non-stop Peditel, lansat la Cluj in 2014 și pilotat din septembrie in Alba Iulia, a inregistrat apeluri inclusiv din afara granițelor țarii, din comunitatea romaneasca din Europa…

- Președintele Klaus Iohannis a calatorit cu trenul, miercuri, de la București la Ploiești, unde urmeaza sa participe la o dezbatere despre orașele din Romania. La sosirea in gara, președintele a declarat ca trenul nu a avut intarziere și ca s-a mers bine. Intrebat de jurnaliști, pe peronul din Ploiești,…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, efectueaza in perioada 7-10 noiembrie 2017, o vizita in statele Oregon și Washington, cuprinzand intalniri la nivel economic dedicate atragerii de investiții americane in Romania, la nivelul administrației locale, a mediului academic și universitar,…

- Cum poți sa faci o campanie anticorupție in care computerul sa fie mai important decat catușele? Iei toate salariile, licitațiile și achizițiile guvernamentale, le publici pe internet și le lași acolo. Este sfatul lui Toomas Hendrik Ilves, fostul președinte al Estoniei. In cei zece ani in care a condus…

- Estonia este povestea de succes a Europei de est la capitolele tehnologie și digitalizare. ,,In țara noastra, doar trei lucruri nu se pot face online: sa te casatorești, sa divorțezi și sa vinzi imobile”, a declarat fostul președinte al Estoniei, Toomas Hendrik Ilves, intr-un interviu acordat Libertatea.…

- Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, corveta „Contraamiral Horia Macellariu” (265) participa, in perioada 4 - 20 noiembrie, la exercitiul multinational de lupta antisubmarin DOGU AKDENIZ-17, realizat o data la doi ani de catre Fortele Navale Turce. Cei 88 de membri ai echipajului…

- O minora aflata in grija unei fundatii a plecat in Statele Unite ale Americii, fara acordul tutorelui. Tanara nu s-a mai intors in Romania, ba chiar s-a inscris la o scoala din America.

- Mandatul actualului ambasador SUA la București, Hans Klemm, este pe final, iar in SUA se pare ca s-a decizia de a-l rechema pe acesta. Gelu Vișan susține ca are informații conform carora noul ambasador al SUA la București va fi Elias Wexler, un american nascut in Romania, la Iași.Citește și:…

- La eveniment au participat reprezentanti ai administratiei americane, ai centrelor de reflectie si gandire din capitala americana, precum si din presa americana. Conferinta a fost moderata de Donald Jensen, fost diplomat si specialist pe politicile externe si interne al Rusiei. Invitat in…

- Primarul ieșean Mihai Chirica și adjuncta șefului Misiunii Diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, au inaugurat vineri un parc al prieteniei romano-americane in Iași, acțiunea fiind inclusa in manifestarile organizate de municipalitate cu prilejul Centenarului. Parcul prieteniei…

- Ambasadorul Hans Klemm și soția sa, Mari, au depus flori, luni, la memorialul de la clubul Colectiv, a anunțat Ambasada Statelor Unite ale Americii la București pe contul de Facebook. Sursa foto: U.S. Embassy Bucharest / Facebook "Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte și…

- Moldova a trecut oficial la ora de iarna. Asa ca ora 4 a devenit 3 , iar ziua de astazi este asadar, cea mai lunga: va avea 25 de ore. Medicii spun ca trecerea la ora de iarna poate avea unele efecte nedorite, în special asupra vârstnicilor. Prima data tara noastra a…

- Romania are "o piața de talente" in tehnologia informației și inginerie iar acest lucru a dus, in timp, atat la creșterea companiilor romanești, cat și la creșterea investițiilor straine, inclusiv a celor americane, a declarat, vineri, Abigail Rupp, adjunctul șefului misiunii diplomatice…

- Zeci de companii americane, la Trade Winds Zeci de companii americane, printre care IBM si producatoul rachetelor Patriot si-au trimis reprezentantii la Bucuresti pentru a se întâlni cu firme românesti la Trade Winds, cel mai mare eveniment de promovare comerciala, organizata…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, in mesajul transmis ieri participantilor la forumul „Trade Winds”, desfasurat la Bucuresti, ca este timpul ca Romania sa devina o tara cu o economie de piata consolidata, „unde succesul este rezultatul performantelor, nu al favorurilor si al conexiunilor politice”,…

- Statele Unite ale Americii nu au "un aliat si un prieten mai bun decat Romania" in regiune iar, pentru a atrage investitori americani, tara noastra trebuie sa asigure un climat de afaceri "previzibil si transparent", a declarat, joi, ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Acesta a vorbit, alaturi…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat, in mesajul transmis joi participanților la forumul "Trade Winds", ca este timpul ca Romania sa devina o țara cu o economie de piața consolidata, "unde succesul este rezultatul performanțelor, nu al favorurilor și al conexiunilor politice".…

- "A doua prioritate este sa promovam democratia, sa continuam sa incurajam Romania sa aiba un viitor democratic, valori democratice si consolidarea institutiilor democratice si o componenta importanta a acestui efort este sa sustinem lupta Romaniei impotriva coruptiei, care s-a intensificat in ultimii…

- Romania are multe de oferit in domenii ca agricultura, industria high-tech, IT si productia industriala, a declarat premierul Mihai Tudose, joi, la deschiderea Business Development Conference, eveniment organizat in cadrul misiunii comerciale Trade Winds 2017. "Romania este una dintre cele…