Cum a ajuns PSD la cifra de 6 milioane de romani interceptati? "Au gasit pe Internet un studiu, e o fabulatie totala"

"Milioane de romani au fost interceptati". Am auzit-o de la toti mai-marii PSD-ului la mitingul impotriva "statului paralel", la parlamentarii Puterii cand isi motivau amendamentele controversate aduse Legilor Justitiei si Codurilor Penale si am auzit-o si saptamana aceasta rostita chiar de premierul Romaniei in plenul Parlamentului European, cand ii certa pe liderii UE care ne-au impus MCV.



Aceleasi cifre se regasesc si intr-un raport adoptat de Comisia de control a SRI, in care sunt facute propuneri precum infiintarea unei Autoritati Unice de Interceptare, notificarea tuturor persoanelor…