Cum a ajuns pajura Rusiei țariste pe zidurile Castelului Bran Cea mai spectaculoasa prezența a Rusiei țariste la Brașov o reprezinta pajura imperiala (stema) pe zidurile Castelului Bran. Pajura fusese amplasata pe legația Rusiei la București. In 1934, Romania a reluat relațiile diplomatice cu Rusia, mai precis cu Uniunea Sovietica. Relațiile diplomatice au fost intreupet in 1917. Ambasadorul Rusiei de la acea vreme, Mihail Ostrowski (diplomat sovietic cu descendente basarabene, numit in functia de ambasador al URSS la Bucuresti in august 1934 pana la condamnarea sa, in ianuarie 1939, la 15 ani de detentie in unul dintre lagarele staliniste de corectie prin… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

