- Comisia Europeana a anunțat, intr-un raspuns pentru MEDIAFAX, ca a fost notificata cu privire la acțiunea in instanța a liderului PSD Liviu Dragnea și precizeaza ca va depune observațiile intr-un timp adecvat, menționand ca respecta independența OLAF și a instanțelor.„Am fost inștiințați de…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, cheama Comisia Europeana in judecata la Tribunalul UE pentru a anula raportul OLAF, care constata frauda de fonduri europene in dosarul Tel Drum, raport care l-a adus in fata procurorilor DNA. Potrivit site-ului Tribunalului UE, dosarul Dragnea v Commission…

