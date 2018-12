Cum a ajuns iPhone XS telefonul etalon al industriei

Stiri pe aceeasi tema

- Din dorinta de a deveni posesori ai unui smartphone cat mai performant, uitam de faptul ca acesta are nevoie de o protectie corespunzatoare pentru a putea fi functional o perioada cat mai indelungata de timp. Aceasta este una dintre cauzele pentru care nu ne putem bucura prea mult timp de telefoanele…

- Substantial diferit de originalul Vivo NEX, noul flagship NEX 2 vine cu un design si mai ambitios, care include un al doilea ecran la partea din spate si tehnologii avansate pentru cel principal. Multumita unui inductor piezoelectric care transforma intreaga suprafata a ecranului intr-un difuzor, sunetul…

- De ceva timp, Apple conduce autoritar piata smartphone oferind cele mai puternice chipseturi pentru telefoane mobile. Insa situatia s-ar putea schima in curand, producatorul Qualcomm livrand primul chipset pentru telefoane Android realizat folosind procesul de fabricatie pe 7nm. Este vorba despre modelul…

- Huawei a lansat gama Mate 20, cu patru noi modele de telefoane de top. Mate 20 este modelul de baza, urmat de Mate 20 pro și flaghship-ul mate 20X. La acestea se adauga ediția de lux, limitata, Mate 20 RS Porsche Design. Toate se bazeaza pe noul procesor SOC Kirin 980, primul model realizat de Huawei…

- iPhone XS Max e un smartphone care arata si se simte premium de la primul contact. De indata ce l-ai scos din cutie stii ca folosesti un dispozitiv scump. XS Max functioneaza pe baza sistemului iOS 12 si are un procesor revolutionar Apple A12 Bionic. De ce e revolutionar? Pentru ca e primul procesor…

- Acumulator de capacitate marita, sau configuratie hardware/software mai eficienta din punct de vedere al consumului de energie? Apple pare ca a mizat totul pe avantajele procesului de fabricatie pe 7nm, pe care este bazat chipsetul A12 Bionic, sperand ca impreuna cu versiunea de iOS bine optimizata…

- La sfarsitul saptamanii viitoare vom asista la lansarea lui iPhone XR, modelul „ieftin” din gama de smartphone-uri Apple din 2018, insa Samsung nu pare sa stea degeaba. O serie de fotografii publicata pe reteaua de socializare Weibo arata ca producatorul coreean pregateste un smartphone numit Galaxy…

- Pana acum am tot vazut Huawei Mate 20 Pro in diverse imagini neclare, sau realizate dupa descrieri ale celor care au vazut telefonul in software 3D. De acum inainte insa nu mai avem nevoie de aceste descrieri, intrucat avem primele imagini cu telefonul in trei dintre variantele de culoare in care acesta…