Cum a ajuns CLUJUL pe locul doi în Europa la ușurința găsirii unui loc de muncă Clujul are, dupa Praga, cele mai multe oportunitați de job-uri in UE. Potrivit sondajului Eurostat, 67% dintre respondenți considera ca in Cluj-Napoca este ușor sa iți gasești un loc de munca. Un rol esențial in dezvoltare il au cele șase universitați de stat care iși adapteaza in permanența curricula pentru a se alinia tendințelor și necesitaților de pe piața muncii, dar incheie și partenereiate cu firmele din oraș. Pe de alta parte sectorul IT și industriile creative ofera un numar mare de locuri de munca: statisticile arata ca in ultimii cinci ani numarul angajaților din IT a crescut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Municipiul Cluj-Napoca este, dupa Praga, orasul din U.E. unde se gaseste cel mai usor un loc de munca, conform anuntului publicat de EUROSTAT, Uniunea Europeana. Astfel, potrivit sondajului oficial, 72% dintre respondenti – selectati din principalele orase ale Uniunii Europene – au fost de acord ca…

- Pe primul loc in topul orașelor europene in care e cel mai ușor sa-ți gasești un loc de munca este Praga. In capitala Cehiei, 72% dintre respondenți au declarat ca le este ușor sa-și gaseasca un loc de munca. In Cluj-Napoca, 67% dintre respondenți au declarat ca le este ușor sa-și gaseasca…

