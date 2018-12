Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 42 de ani, asistenta medicala de profesie, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost izbita de o masina chiar pe trecerea de pietoni. Nenorocirea s-a intamplat joi seara, in zona Bucium. Acolo, Bogdan si Irina, doi soti in varsta de 42 de ani, au fost loviti chiar pe trecerea…

- O fetița de șapte ani a fost descoperita intr-o balta de sange de tatal sau. Micuța se urcase pe un dulap, știind ca acolo a ascuns mama ei niște fursecuri, a informat vremeanoua.ro.Corpul de mobilier a cazut peste fetița, ranind-o grav in zona capului.

- Tragedie pe Drumul European 581, dupa ce o mașina in care se aflau patru parsoane a intrat in coliziune cu inca doua autovehicule. Familia cu doi copii se intorcea din pelerinaj, de la moaștele Sfintei Parascheva, și numai o minune a facut ca toți cei aflați in autoturism sa scape doar cu rani ușoare,…

- O fetita de numai 11 ani se zbate intre viata si moarte la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava dupa ce caruta in care se afla a fost spulberata de o autoutilitara marca VW Transporter. Teribilul accident s-a petrecut duminica seara, in jurul orei 20.00, la Fantanele, iar din ...

- O tanara in varsta de 29 de ani a ajus in stare grava la spital, dupa ce a fost atacata de un urs la o stana din judetul Mures. Scenele terifiante au avut loc luni seara (1 octombrie), la o stana din județul Mureș. Femeia era singura, la marginea unei paduri, in momentul in care […] The post Tanara…

- Un caz foarte grav s-a intamplat, duminica, in localitatea Oltina, județul Constanța. O femeie de 86 de ani a fost atacata din senin de cainele pe care-l crescuse de cand era mic. Niște vecini au auzit țipetele sfașietoare ale femeii și au reușit sa indeparteze animalul furios. Imediat au apelat sistemul…

- Un moment de neatentie al unei mame s-a transformat intr-o tragedie, in comuna Valu lui Traian, judetul Constanta. Baietelul sau de patru ani s-a smuls din mana ei in timp ce mergeau pe trotuar si a fugit in strada. A fost lovit in plin de o masina.

- La data de 15 septembrie 1998 intra in vigoare o Hotarare de Guvern care diviza CFR in mai multe companii feroviare (Infrastructura, Marfa, Calatori, Administrare etc.), la recomandarea Bancii Mondiale. Problemele cu care se confrunta azi sectorul feroviar sunt aceleasi ca in urma cu 20 de ani.