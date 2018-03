Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. „Daca de la 1 mart...

- Cu referire la situația meteo: „E rau ca sa fie bine!”. Deocamdata La concurența cu bilanțul DNA, Agricultura și-a facut cunoscute cele mai importante obiective ale anului in curs. Nu intamplator ministrul Daea a ales ziua in care debuteaza inscrierile pentru cererile de acordare a subvențiilor acordate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturile mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el.…

- "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai se inchid obloanele si acest proces se incheie. Daca vreun fermier, din diferite motive, nu reuseste sa ajunga sa depuna cererile pentru a fi introduse in procesul de inregistrare, el ramane in afara proiectului, ramane fara subventii. Este…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita. "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita.

- "E un atac de boli foliare la orz. Nu-s probleme. E sanatos, e sanatos, are vitalitate. Nu-s probleme. Varful de crestere e bun, infratit. E in regula", a spus Petre Daea. Ministrul Agriculturii a vizitat la sfarsitul saptamanii mai multe culturi, cea de fata fiind in comuna pristol, din judetul…

- Starea de vegetatie a culturilor agricole semanate in toamna este buna, iar temperaturile ridicate au ajutat la rasarirea si infratirea culturilor, insa exista o problema la rapita, mai ales in partea de sud a tarii, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Temperaturile acestea au ajutat, iar acum…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, face o noua declaratie spumoasa, in care isi aminteste de vremurile cand era un maestru al creionului si asternea pe hartie „exploziile interioare”, dar admite ca, „prin sita s-au mai facut gauri si nu as putea retine atat de mult”. Intr-un interviu recent acordat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, vine cu un mesaj transant pentru consumatorii romani si le sugereaza acestora sa aleaga produsele romanesti. Ministrul a marturisit intr-un interviu acordat AGREPRES ca a observat ca unele produse sunt vandute de eticheta, nu de continutul lor, iar "noi trebuie…

- Ministrul Agriculturii nu a dat detalii despre tipul de avion ce urmeaza a fi folosit si nici despre tehnologia necesara. Reamintim ca o escadrila militara e compusa din 12-16 avioane, in functie de tipul aeronavelor (vanatoare, bombardament etc). Daea a vorbit si despre combaterea grindinei prin intermediul…

- Programul "Alege oaia" a ridicat consumul de carne de oaie in randul romanilor la 37 de tone lunar, ceea ce inseamna ca 1.500 de oi, o stana intreaga, sunt taiate si livrate in lanturile de magazine, sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea. Intr-un interviu acordat AGERPRES, seful MADR a vorbit…

- Noua lege a terenurilor agricole ar urma sa-i avantajeze pe tinerii care vor sa-și cumpere pamant și sa devina fermieri. De asemenea, in noua Politica Agricola Comuna accentul se pune pe sprijinirea financiara a tinerilor fermieri, crearea de noi perspective pentru ei, a declarat ministrul Agriculturii,…

- Schimb de replici inedit, vineri, intre Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu și Ministrul Agriculturii, Petre Daea in subiectul....merelor romanești. In vreme ce oficialul BNR și-a exprimat ingrijorarea ca Romania importa foarte multe mere, Petre Daea i-a raspuns lui Isarescu in stilul sau...

- Ministrul Agriculturii s-a aflat astazi la Buzau, unde in cadrul campaniei „Alege oaia” a fost inaugurat targul de produse tradiționale la care buzoienii sunt așteptați, timp de doua zile, pentru a testa alimentele ce au ca ingredient principal carnea de oaie. In aceasta dimineața, ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare 'Alege oaia!', a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat sambata la Buzau, unde a ajuns caravana Campaniei nationale de informare si promovare "Alege oaia!", a vizitat un cunoscut supermarket din localitate pentru a verifica prezenta in rafturi a produselor romanesti. El a trecut pe la sectorul de carne…

- Ministrul Agriculturii a raspuns fara ezitare criticii pe care liderul UDMR o exprima recent cu referire la programul de guvernare. Intrebat daca se bea bere la Ministerul Agriculturii, aluzie la concluzia ca programul de guvernare ar parea scris acolo, “intre doua beri”, Petre Daea a raspuns in deja…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus duminica, intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la faptul ca noul program de guvernare ar arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”, ca ultima data cand s-a imbatat a fost in 1968.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a replicat duminica, intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la faptul ca noul program de guvernare ar arata "de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri", ca ultima data cand s-a imbatat a fost…

- Ministrul Agriculturii: “Cofinanțarea nu este o soluție in sectorul agricol” Petre Daea, ministrul Agriculturii, susține ca, in opinia sa, cofinanțarea nu este o soluție in acest domeniu deoarece poate deforma “linia de start a fermierilor”. El a punctat o parte a prioritaților României…

- Din 33 de fabrici de zahar, cate erau inainte de 1989, au ramas in prezent numai patru, din care una este fabrica Diamant din Oradea, care a anuntat ca se inchide, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta afirma ca a discutat inclusiv la nivelul Guvernului pentru a gasi solutii,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, vineri, intrebat daca i s-a propus functia de premier, ca este o varianta foarte buna de inginer agronom si ca ramane in activitatea sa de inginer agronom "cautand in sol cu mintea si cu degetele solutii pentru a creste plantele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a referit la ninsoare si la "zapada de pe culturi" atunci cand a intrat in sediul PSD pentru a participa la sedinta CEx. "Ia uite ce frumos ninge, zapada pe culturi!" le-a spus el jurnalistilor.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National al PSD pentru luni “este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a programului…

- Primavara aduce un nou val de scumpiri, anunta patronatele din industria alimentara. Vor creste preturile oualor si al produselor din lapte, însa de scumpiri nu vor scapa nici legumele sau carnea. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, îi atentioneaza pe producatori sa nu…

- In perioada sarbatorilor de iarna, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vizitat un mare numar de camine pentru ingrijirea persoanelor varstnice de pe intreg cuprinsul țarii, pentru a dona batranilor din aceste așezaminte sociale plapumi, paturi și șosete din lana. Și, desigur, pentru a vedea personal…

- Iubita lui Luis Lazarus, Andreea Lazar, zisa Loulou, a cantat pentru Ministrul Agriculturii, Petre Daea, la petrecerea de Anul Nou. In timp ce interpreta o piesa populara, Loulou s-a oprit pentru a-i face o dedicatie lui Petre Daea.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, o adevarata vedeta pe Facebook pentru transmisiunile in direct pe care le face din diverse locuri pe care le viziteaza, indiferent de momentul zilei, a transmis sambata parlitul porcului prin metoda traditionala, cu paie.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a donat peste 1.000 de perechi de ciorapi de lana unor centre pentru ingrijire a persoanelor varstnice din judetele Calarasi, Giurgiu si Ialomita, a anuntat ministerul.”In spiritul sarbatorilor de iarna, ministrul impreuna cu angajatii…

- Petre Daea: Nu cresc preturile alimentelor anul viitor Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, ca preturile alimentelor nu se vor scumpi anul viitor, adaugand ca oamenii trebuie sa fie linistiti si sa aiba incredere ca lucrurile se indreapta intr-o directie buna. „Nu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, ca preturile alimentelor nu se vor scumpi anul viitor, adaugand ca oamenii trebuie sa fie linistiti si sa aiba incredere ca lucrurile se indreapta intr-o directie buna.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte, in cadrul Conventiei Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, sa se pregateasca pentru anul 2019, cand Romania va prelua presedintia Consiliului European. Citește și: Procuroarea…

- ''Ii rog pe cei care sunt legati direct de activitatea zonei sa ne pregatim in perspectiva 2019. (...) Va fi momentul cand trebuie sa aducem la Dorna structuri. Conceptul meu este ca, atunci cand ne revine aceasta importanta misiune, s-o folosim cat mai bine cu putinta, pentru a ne demonstra capacitatea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, A®i va obliga pe angajaAii APIA sAƒ returneze o parte din majorAƒrile salariale primite A®n ultimii AYase ani, au declarat surse din minister pentru aEzAdevAƒrulaEoe. Daea invocAƒ un control al CurAii de Conturi, A®nsAƒ angajaAii APIA cred cAƒ e vorba de o rAƒzbunare…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, ii va obliga pe angajatii APIA sa returneze o parte din majorarile salariale primite in ultimii sase ani, au declarat surse din minister pentru „Adevarul“. Daea invoca un control al Curtii de Conturi, insa angajatii APIA cred ca e vorba de o razbunare a ministrului…

- Bugetul pe 2018 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a fost adoptat, joi, de Comisiile reunite pentru buget-finante din Parlament. MADR va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 23,5 miliarde de lei, cu 23,6% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca porcii blocati de doua zile la granita cu Republica Moldova se afla in prezent intr-un loc sigur, animalele fiind "ingrijite, hranite si adapate", iar reprezentanti ai Autoritatii Sanitare Veterinare, impreuna cu exportatorul, se afla la Chisinau pentru…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca porcii blocați de doua zile la granița cu Republica Moldova se afla in prezent intr-un loc sigur, animalele fiind "ingrijite, hranite și adapate", iar reprezentanți ai Autoritații Sanitare Veterinare, impreuna cu exportatorul, se afla la Chișinau…

- Cotlete de berbecut cu sos de rodie cu nuci si prune, coaste de oaie cu sos de vin si bulz cu ou de prepelita posat sau miel în stil mediteranean cu cartof dulce au fost doar câteva din bunatatile pe baza de carne de oaie pregatite de bucatarii de la HoReCa School, unde ministrul Agriculturii,…

- Romania a absorbit fonduri europene in valoare de 1,55 miliarde de euro in acest an prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), fața de 1,4 miliarde de euro, cat era programat, a declarat Petre Daea, ministrul Agriculturii, potrivit unui comunicat al ministerului de resort…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat ca urmarește zilnic prețurile produselor alimentare, pentru ca acestea "o luasera de ințepau și tavanul", apreciind ca in prezent piața s-a stabilizat, iar "prețurile s-au potolit".

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat vineri bilantul sectorului agricol pe acest an, din care rezulta noua recorduri istorice obtinute de Romania in 2017 – productii maxime la grau, secara, rapita, mazare, orz, floarea-soarelui, soia, porumb, cartofi si struguri.

- Romania a realizat anul acesta aproape 27 de milioane de tone de cereale, depașind 1,4 tone pe cap de locuitor, și avem noua recorduri istorice, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in conferința de bilanț. "În România am realizat…

- Oaia guverneaza toate actiunile ministrului Agriculturii, Petre Daea. A donat aproape plapumi cu lana de oaie unui centru de batrani din Capitala. Petre Daea le-a platit din banii lui si al catorva angajati din minister.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a donat joi 50 de plapumi din lana ' bine facuta de romani' unui centru de batrani din sectorul 6 din Bucuresti, urmand ca in perioada urmatoare sa fie aduse inca 20 de astfel de produse pentru a acoperi toate paturile acestui centru. "Vreau sa va spun ca…