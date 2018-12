Stiri pe aceeasi tema

- Endava, companie de servicii IT, are circa 5.000 de angajati in intreaga lume, insa aproape jumatate dintre acestia sunt in Romania, in cladiri de spatii de birouri din Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Pitesti, Timisoara si Targu Mures. Doar in cel mai...

- Biblioteca Metropolitana din Capitala a programat, vineri, o noapte alba pentru doua dintre filialele sale, incluzand o serie de activitati cultural‑educative ce se vor derula intre orele 18.00- 2.00, arata un comunicat.

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Biblioteca USV organizeaza, in parteneriat cu Alexandria Librarii, o conferința prilejuita de lansarea celui mai nou volum semnat de Jacques Salome, parintele metodei ESPERE de comunicare relaționala. Cartea se numește ”Un strop de eternitate” și a ...

- Exact cu șase luni in urma, pe 19 aprilie, la Biblioteca publica raionala ”Dimitrie Cantemir” din Ungheni a fost lansat un laborator inedit, intitulat FabLab, ceea ce s-ar descifra ”fabrica-laborator”. A fost primul FabLab regional, dotat cu aparataj performant, unde doritorii, asistați de specialiști…

- Transportul a cuprins 500 de carti in limba romana, in special carti pentru copii, fiind insotit chiar de directorul general al Bibliotecii „V.A. Urechia”, prof.dr Ilie Zanfir. Acesta a primit de la biblioteca basarabeana o diploma de multumire.

- Un grup de etnici romani din Bulgaria a poposit vineri, 12 octombrie, la Slatina, alaturi de studenți in anul I la Universitatea Craiova, originari din Republica Moldova. Etnicii romani din Bulgaria și moldovenii studenți in Craiova au ajuns la Slatina ...

- Vrei sa fii alaturi de frații noștri din Republica Moldova? Facem prima Unire prin cultura! Organizația de femei ALDE Pitești (OFLDE Pitești) și ALDE Pitești organizeaza acțiunea Cartea trece Prutul. Cei care doresc, ...