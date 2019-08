Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal turc a ordonat blocarea site-ului de informatii independent Bianet si a mai multor alte zeci de ziare online si conturi pe retelele de socializare, motivandu-si decizia prin necesitatea de a proteja "securitatea nationala", potrivit unei hotarari facute publice marti, informeaza France…

- Mana dreapta a presupusului criminal rupe tacerea! Barbatul care obișnuia sa faca diverse treburi cu Gheorghe Dinca, dar care chiar a dormit sub acoperișul barbatului banuit de orori de nemaivazut, a facut dezvaluiri in direct.

- Pierderea BCR din primul semestru, provocata de constituirea unui provizion exceptional legat de Banca pentru locuinte se ridica la circa 4,4 milioane de euro, a informat BCR. Provizionul a fost constituit in urma deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie luate in urma raportului Curtii de Conturi…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul politic pe care il avea sambata in judetul Bacau si a revenit la Bucuresti, unde ar urma sa aiba loc o sedinta extraordinara a Guvernului pe tema cazului de la Caracal, potrivit Agerpres.

- Medicul fals Matteo Politi a dezvaluit noi detalii despre trecutul sau,intr-un interviu in exclusivitate pentru Observator. Politi a vorbit in platoul Antena 3, despre cat de mult s-a schimbat viata sa de la declansarea anchetei, recunoaste toate faptele de care a fost acuzat și a facut o destainuire…

- Igor Dodon, care a fost toata viața angajat la stat, ar deține mari proprietați in Rusia, dar și conturi de zeci de milioane de dolari in bancile din Elveția. Aceasta declarație a fost facuta marți seara de fostul sau partener de proteste, liderul „Partidului Nostru", Renato Usatii, in cadrul unei emisiuni…

- Facebook a eliminat peste 3 miliarde de conturi false in ultimele 6 luni, un numar dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut. Aproape toti falsificatorii au fost prinsi inainte de a deveni activi pe retea.