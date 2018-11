Stiri pe aceeasi tema

Anunțul facut sambata dimineața despre Florin Busuioc este unul deosebit de important. Medicii au oferit o surpriza extraordinara pentru familia lui Busu și pentru toți cei care il apreciaza, atat ca om, cat și ca artist. Da, Florin Busuioc va putea pleca acasa!

Lidia Buble și-a uimit fanii dupa ce a postat pe Instagram o fotografie in care demonstreaza o elasticitate de invidiat. Admirandu-și "ciubotele" – acestea, la randul lor, au devenit subiectul comentariilor -, Lidia adopta o poziție cel puțin provocatoare.

- Incident fara precedent in cadrul emisiunii “Te vreau langa mine”! Doi dintre concurenții show-ului de televiziune moderat de Andreea Mantea s-au certat, iar conflictul a degenerat, ajungandu-se la lovituri. Una dintre colegele prezentatoarei a fost martora la episodul violent și a spus ca cineva chiar…

Deși pe plan personal lucrurile nu sunt chiar atat de roz, pe plan muzical ii merge extrem de bine. Artista a lansat o melodie care este pe placul tuturor! Carmen de la Salciua a postat pe Facebook un mesaj extrem de emoționant pentru fanii sai, prin intermediul caruia și-a aratat recunoștința pentru…

- Una dintre ultimele apariții TV ale Andreei Mantea au trezit suspiciuni in randul fanilor superbei brunete! Prezentatoarea de la „Te vreau langa mine” a aparut in direct intr-o rochie care o facea sa para ca are un inceput de burtica. Un alt motiv pentru care fanii cred ca Andreea Mantea ar putea sa…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,10%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la…

- De peste hotare vin vești extrem de emoționante in legatura cu starea de sanatate a legendarului pilot de Formula 1. Jurnaliștii de la publicația “Paris Match” au intrat in posesia unor marturisiri facute de cateva dintre rudele fostului sportiv. Informația de ultima ora s-a aflat dupa ce saptamana…