- Un barbat din Targu Mures a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de droguri, dupa ce procurorii DIICOT au descoperit o cultura de canabis amenajata intr-un beci din locuinta acestuia, unde se aflau sisteme de ventilatie, iluminare si irigare individuala a plantelor. Potrivit…

- Un gest cumplit ar fi facut o tanara de doar 19 ani din orașul Dej din județul Cluj. Femeia este acuzata ca și-ar fi ucis bebelușul pe care l-a adus pe lume. Ea a spus ca nici nu știa ca este gravida și a refuzat ca colaboreze cu anchetatorii. Cazul infiorator a ieșit la iveala marți dimineața, dupa…

- Un dosar de coruptie care a fost inceput in Ungaria, de anchetatorii de acolo, s-a rasfrant si asupra politistilor de frontiera din Romania, mai precis asupra a cinci frontieristi de la punctul de trecere a frontierei Varsand. Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, in colaborare cu Directia Generala…

- Parking, cel de-al patrulea lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu, ajunge, in premiera, la Centrul Cultural Cugir, unde va avea o proiecție speciala duminica, 23 iunie, de la ora 18:00. Biletele se pot achiziționa de la casieria Centrului Cultural Cugir, la prețul de 15 lei. Descris ca fiind „o oda dedicata…

- La data de 04.06.2019, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Mehedinti au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului B. M., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si contrabanda.Potrivit DIICOT, in fapt s a retinut ca, incepand cu anul 2019,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Ardelean Sorin – Teodorel, subcomisar de politie in cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, sub aspectul…

- UNTOLD ocupa locul opt mondial intr-un clasament cu preferintele primilor 100 de DJ din lume, potrivit DJ MAG. Festivalul de la Cluj este peste Coachella, Burning Man sau Sziget, ceea ce este WOW! Pe primul loc in top este TOMORROWLAND, urmat de GLASTONBURY și ULTRA MUSIC FESTIVAL. A mai ramas puțin…

