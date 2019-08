Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Spania, angajat al unei companii care se ocupa de deșeuri, s-a filmat in timp ce arunca un frigider la intamplare, intr-o rapa. Barbatul din Almeria s-a filmat pe o șosea din apropiere de Olula del Rio. Cu duba trasa pe dreapta, acesta s-a lasat filmat in timp ce impingea cu putere un…

- Ministrul spaniol al Economiei, Nadia Calvino nu mai este un candidat pentru functia de director general al Fondului Monetar International (FMI), a declarat vineri un purtator de cuvant al Guvernului de la Madrid, citand necesitatea de a se gasi un candidat comun al UE ca motiv pentru retragere,…

- Pedro Sanchez a afirmat joi ca nu doreste ca Pablo Iglesias sa fie membru al executivului sau din cauza divergentelor profunde dintre ei, in special legate de Catalonia a carei tentativa de secesiune in 2017 a provocat una din cele mai grave crize politice ale tarii."Spania are nevoie de…

- Liderul Partidului spaniol Podemos (stanga radicala) Pablo Iglesias a acceptat vineri sa nu faca parte din viitorul Guvern al lui Pedro Sanchez, ceea ce i-ar putea deschide calea liderului socialist catre un nou mandat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pedro Sanchez a suliniat joi ca nu-l vrea…

- Atacantul Fernando Torres, campion european si mondial cu Spania, a anuntat vineri ca se retrage din fotbal la varsta de 35 ani si dupa o cariera de 18 ani la cel mai inalt nivel, la echipe precum Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea sau AC Milan, relateaza Reuters. Torres, cu peste 120 de goluri marcate…

- Efect placebo? Sa fie oare vorba despre faptul, constatat empiric de noi toti, ca atunci cand cineva se ocupa de tine, cu grija si afectiune, te simti mai bine, indiferent ce-ai avea? Dar, de fapt, ce ai avut? Exista cu adevarat acest ciudat fenomen - imbolnavirea subita, ca urmare a unei priviri "toxice"…

- Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) a cucerit duminica cel de-al 12-lea titlu al carierei la Roland Garros, surclasandu-l pe Dominic Thiem (25 de ani, 4 ATP) in patru seturi, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Noul succes reușit de Nadal in capitala Spaniei a provocat tradiționalul sondaj organizat de jurnaliștii…

- Actorul Viggo Mortensen afirma ca "un partid xenofob" din Spania se foloseste de personajul Aragorn, pe care l-a interpretat in trilogia "Stapanul inelelor/ The Lord of The Rings", pentru a se promova, potrivit El...