Cultură sau bani? Un consilier judetean, la ultima sedinta de consiliu judetean de anul trecut, a ridicat o problema: a culturii. Din discutiile fugitive, de suprafata, a reiesit un singur lucruS ca institutiile de cultura ar trebui sa faca mai multi bani. Fara sa majoreze tarifele. Adica fara sa majoreze pretul biletelor de intrare la Muzeul Judetean, la Filarmonica Dinu Lipatti, la Biblioteca Judeteana. Are Consiliul Judetean mai multe institutii de cultura care pot face bani? Poate Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii poate produce mai multi bani. Se subintelege ca in categoria institutiilor… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unii drumari care se ocupa de drumurile județene din județul Cluj, adica cele aflate in administrarea Consiliului Județean condus de Alin Tișe, se pare ca fenteaza deszapezirea. Reprezentanții CJ Cluj au refuzat, tacit, sa comenteze imaginile și situația de mai jos. Marți dimineața, un clujean i-a surprins…

- Președintele Klaus Iohannis susține, la aceasta ora, declarații despre noii miniștri ai Cabinetului Dancila, dupa deciziile PSD de ieri, 19 noiembrie. ”Aceasta remaniere este o soluție slaba. Sunt in continuare de parere ca soluția corecta ar fi fost inlocuirea acestui guvern care a creat foarte multe…

- Conducerea PSD s-a reunit azi, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv pentru a stabili ce ministri pleaca din Guvern. Aproape o treime dintre actualii demnitari au parasit Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie), Mihai Fifor (Aparare), Lucian Sova…

- Conducerea PSD s-a reunit azi, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv in care se va stabili ce ministri pleaca din Guvern. Potrivit unor surse politice, aproape o treime dintre actualii demnitari vor parasi Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie),…

- Meteorologii au emis, azi (8 noiembrie) dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile in localitati din judetele Cluj, Bistrita-Nasaud, Satu Mare si Harghita. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetul Satu Mare atentionarea este valabila pentru urmatoarele localitati:…

- Toni Grebla, gorjeanul care conduce Secretariatul General al Guvernului, a fost vehiculat de presa centrala drept viitor ministru al Justiției. Asta in condițiile in care ieri, Grebla a obținut o noua amanare in procesul sau de la Inalta Curte. PSD mai pregatește schimbari și la Aparare, Cultura, Economie…

- Ajuns la cea de-a XIII-a ediție, evenimentul „Un Milion de Stele”, realizat de organizațiile Caritas din toata țara, va reaprinde din nou candelele solidaritații, in cadrul celui mai amplu gest destinat celor aflați in nevoie. La Blaj, evenimentul „Un Milion de Stele” se va desfașura, ca și anul trecut,…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut marti 16 octombrie audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful Serviciului Juridic, Cosmin Dorle, consilierul prefectului, Mihai Stan si consilierul pe relatii cu publicul, Florin Gazdac. In aceasta saptamana s-a prezentat…