Finantarea culturii din bani publici este o problema in egala masura politica si morala. Ea ridica, din capul locului, intrebari privitoare la statutul si rostul culturii in cadrul politicilor publice generale ale unei autoritati administrative de rang local, regional sau national. Pe scurt, intrebarea este de ce ar trebui autoritatile sa finanteze cultura si, mai ales, cu ce pret se face aceasta operatiune daca se intampla sa fie conditionata in vreun f (...)