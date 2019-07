Cultivatorii de cereale din Franta s-au aliat pentru a face fata concurentei din Rusia si Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- "Ne vom consolida cunoasterea situatiei spatiale, ne vom proteja mai bine satelitii, inclusiv in mod activ", a declarat sefu statului francez intr-un discurs pe care l-a sustinut la Ministerul Armatelor, cu ocazia receptiei traditionale in onoarea trupelor ce defileaza pe Champs-Elysees duminica,…

- Sistemul de asistenta video pentru arbitri (VAR) va fi introdus la Cupa Africii 2019 din Egipt incepand cu faza sferturilor de finala (10 si 11 iulie), au anuntat marti organizatorii competitiei, citati de Reuters.

- Schimbarile climatice provocate de influenta omului ar fi stat la originea valului de caldura extrema consemnat luna trecuta in Europa cand in sudul Frantei a fost inregistrat un record national, 45,9 grade Celsius, cu 4 grade Celsius peste temperaturile maxime obisnuite in acea perioada a anului,…

- Doua persoane au fost ranite, intre care un imam, in urma unor focuri de arme trase joi in fata unei moschei din Brest, in nord-vestul Frantei, informeaza AFP, Reuters si Ouest-France, care citeaza surse apropiate anchetei, potrivit agerpres.ro.Incidentul s-a produs la putin timp dupa ora…

- Reprezentantul Special al SUA pentru Iran, Brian Hook, se deplaseaza miercuri in regiunea Orientului Mijlociu pentru intalniri cu oficiali din Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Oman, Kuweit si Bahrain, cu care va discuta despre "agresiunea regionala a Iranului", potrivit unui comunicat al Departamentului…

- Am citit carțile domnului profesor Viorel Cruceanu dedicate „veacului incercarilor” din Africa de Nord și parca am revazut istoria Romaniei din ultimele trei decenii. Avem in comun cu nordul Africii maniera in care marile puteri occidentale ne-au tratat transformandu-ne in colonii. Ceea ce s-a intamplat…

- Peste 50 de persoane si-au pierdut viata in regiunile din sudul si estul Africii de Sud in urma ploilor torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Echipele de interventie au cautat printre resturile locuintelor si altor…