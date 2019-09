Cultivarea bamelor, o afacere agricolă de nişă profitabilă Cultura de bame face parte din plantele agricole de nisa care dau productii semnificative pe suprafete mici. Astfel, tot mai multi cultivatori iau in calcul o plantatie de bame care sa le asigure autoconsumul, mai ales ca aceste fructe comestibile au multe beneficii. Desi putin cunoscute la noi, bamele sunt sarace in calorii, dar bogate in nutrienti si pot fi folosite in curele de slabire, in mentinerea tractului gastrointestinal si in reglarea nivelului de zahar in sange. Despre tehnologia de cultura, dar si despre proprietatile fructelor de bame am vorbit cu Florina Ramba din localitatea Voila,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea costurilor la intreținere in sezonul rece este o prioritate pentru cei mai mulți dintre noi. Cum iarna se apropie cu pași repezi, este bine sa ții cont de cateva sfaturi simple, dar eficiente, pentru a minimaliza cheltuielile pentru intreținerea lunara. Eficientizeaza modul de menținere a…

- Codul galben de vreme caniculara a fost prelungit pana in 31 august. Temperatura aerului va ajunge pana la 33 de grade. Totodata, meteorologii anunta pericol exceptional de incendii, din cauza temperaturilor ridicate si a lipsei de precipitatii.

- Primarul a declarat, intr-o conferinta de presa, ca lucrarile de constructie se vor realiza de catre o asociere de firme, iar investitia, in valoare de peste 2,5 milioane de lei, are un termen de executie de 24 de luni.Investitia presupune construirea unui bazin principal cu o suprafata…

- Astazi, 28 iulie 2019, la Cugir a fost caldura mare, iar in intervalul orar 14.00 – 15.00 a fost depași indicele de confor termic ITU. De asemenea ITU a fost depașit și la Alba Iulia și Sebeș. Indicele de confort termic, numit de meteorologi Indicator de Temperatura și Umiditate (ITU), ne spune cat…

- Valorile termometrelor au urcat joi in Marea Britanie pana la valoarea de 38,7 grade Celsius, un posibil record de temperatura pentru aceasta tara, potrivit datelor provizorii anuntate vineri de serviciul meteorologic britanic Met Office, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Temperaturile ridicate…

- Valorile termometrelor au urcat joi in Marea Britanie pana la valoarea de 38,7 grade Celsius, un posibil record de temperatura pentru aceasta tara, potrivit datelor provizorii anuntate vineri de serviciul meteorologic britanic Met Office, potrivit Reuters. Temperaturile ridicate au doborat…

- Meciul Romaniei cu Germania de la Bologna, din semifinala Euro U21, a facut și victime. Aproximativ 15 suporteri au avut nevoie de ingrijiri medicale, scrie gsp.ro.Intre 10 și 15 fani, printre care și copii, au leșinat și au fost luați cu targa de medicii prezenți la meci. Caldura de la ora…

- Cum sa te ferești de canicula in zilele toride de vara? Schimbarile climatice din ultimele decenii incep sa accelereze de la an la an și ne aduc veri din ce in ce mai calde. Ne confruntam, in timpul verilor, cu valuri de caldura tot mai numeroase și cu temperaturi caniculare, care se mențin mai multe…