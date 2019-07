Cultiva de 13 ani catina bio si a fost curtat si de elvetieni: Nu m-am imbogatit, dar oamenii se bucura de produsele mele (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile și instabilitatea atmosferica accentuata din ultimele doua zile a produs efecte la nivelul a 28 localitati din judetele Bacau, Bistrita – Nasaud, Brasov, Constanta, Covasna, Dambovita, Harghita, Mures, Prahova, Tulcea si Valcea, precum si in municipiul Bucuresti. Potrivit Inspectoratului General…

- In ultimele 24 de ore, instabilitatea atmosferica accentuata a produs efecte la nivelul a 28 localitati din judetele Bacau, Bistrita - Nasaud, Brasov, Constanta, Covasna, Dambovita, Harghita, Mures, Prahova, Tulcea si Valcea, precum si in municipiul Bucuresti. In toate zonele afectate de intensificari…

- Numarul firmelor si PFA-urilor radiate de la Registrul Comertului a ajuns in primele 5 luni din acest an la 62.530, cu 75% mai multe decat anul trecut, ceea ce reprezinta un record si un semnal de alarma pentru economia romaneasca, se arata intr-o analiza de profil, informeaza AGERPRES . Multe din aceste…

- Victor Orban premierul Ungariei nu glumeste. A investit sume uriase din bugetul national pentru a consolida situatia economica a etnicilor maghiari din tara noastra. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Teleorman, avertizare de Cod galben de averse cu caracter torențial, vijelii și condiții de grindina in Eveniment / on 03/06/2019 at 11:29 / ANM a emis, pentru intervalul 3 iunie, ora 12:00 – 4 iunie, ora 6:00, o avertizare de Cod portocaliu, pentru Moldova, jumatatea de nord a Munteniei si…

- Vinerea trecuta, la Statiunea de Cercetare – Dezvoltare Pajisti Vaslui a fost organizata prima editie a Zilei Portilor Deschise, ocazie cu care zeci de cercetatori, cadre didactice, primari si crescatori de animale au avut ocazia sa vada pe viu realizarile uneia dintre putinele institutii de cercetare…

- Liderul PSD Liviu Dragnea intervine in scandalul peștelui contaminat adus in Romania din ape poluate din Spania și Italia, anunțand pe Facebook ca intentioneaza sa demareze, impreuna cu Ministerul Agriculturii, un „program național pentru pește”.„Acum cateva zile am promis ca voi ajunge impreuna…

- O tornada s-a produs marți seara, in județul Calarași, pe DN21, in zona barierei de la Drajna. Vantul puternic a rasturnat un autocar in care se aflau 39 de pasageri, iar la locul accidentului a fost activat planul roșu de intervenție. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca opt pasageri au fost raniți,…