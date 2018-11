CULOAREA zilei de naştere. Află care este şi ce spune despre tine ROSU (23 decembrie – 1 ianuarie; 25 iunie – 4 iulie ) Esti o persoana draguta si te iubeste multa lume. Cand e vorba sa iubesti tu, esti foarte pretentios. Desi esti mai tot timpul vesel si jucaus, ai si momentele tale in care esti morocanos. CREM (25 mai – 3 iunie; 22 noiembrie – 1 decembrie) CREM (25 mai – 3 iunie; 22 noiembrie – 1 decembrie) Esti o persoana competitiva si sportiva. Nu iti place sa pierzi. Esti sociabil si lumea poate avea incredere in tine. In iubire, iti alegi cu grija partenerii. Insa, odata indragostit, nu renunti usor la relatia ta. TEAL (Verde-lisita) 22 decembrie TEAL (-lisita) 22 decembrie Esti o persoana atractiva, cu forme captivante.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de conflict de interese de natura administrativa in cazul unui funcționar public de conducere, din Sighetu Marmatiei. Persoana respectiva este Liliana Cristina Tiple, funcționar public de conducere (Șef birou) in cadrul Centrului Local Sighetu Marmației…

- Horoscopul lunii decembrie pentru zodia Berbec Din 1 decembrie incolo, se prea poate sa reapara in peisaj probleme pe care trebuie sa le discuti neaparat cu persoana iubita si/sau cu partenerul de afaceri. Dupa data de 2, este posibil sa apara primele rezolvari la aceste situatii. Incepand…

- Pentru familia Cristina Șișcanu – Madalin Ionescu ziua de astazi e una extrem de importanta. Vedeta implinește o frumoasa varsta și in aceasta seara ea sarbatorește evenimentul alaturi de cei apropiați. De pe lista de invitați nu au lipsit finii: Gabriela Cristea și Tavi Clonda, dar și Mara Banica.…

- Un roman stabilit in statul american New York ce conduce acolo o Dacie 1300 de epoca, a postat pe Facebook o imagine cu masina sa si cu una de politie dupa ce a fost oprit de un politist curios. ”Voia sa se uite la masina, am stat de vorba cu el vreo 15 min”, a scris romanul, Eduard Palaghita, intr-un…

- Pilotul Emil Ghinea, din Mangalia, a schimbat prefixul, bifand 40 de primaveri Sportivul a implinit aceasta varsta la scurt timp dupa incheierea editiei 2018 a Campionatului National de Viteza in Coasta, in care s a numarat in continuare printre protagonisti.Astfel, Emil Ghinea s a clasat pe podium…

- Horoscop 23 octombrie 2018 Berbec La locul de munca sau in afaceri aveți tendința sa va implicați cu pasiune și sa lucrați fara pauze. Horoscop zilnic 23 octombrie va recomanda sa va menajați, fiindca altfel riscați sa ajungeți la epuizare și sa aveți probleme de sanatate. Ar fi bine sa acordați…

- Data nasterii: Ziua 1 Daca te-ai nascut in prima zi a lunii esti un adevarat lider, ambitios si cu o dorinta puternica de a avea succes. Esti independent si nu-ti plac restrictiile de niciun fel. Rutina te frustreaza, esti un pionier, un jucator, un initiator. Esti foarte creativ, gandesti…

- TREBURI…. Alesii municipiului Husi s-au intrunit ieri, pentru o sedinta de indata, in care s-au decis intre altele, o rectificare de buget, ca urmare a sumelor primite de la sponsori, de catre Casa de Cultura a urbei, dar si acordarea unui aviz de principiu, solicitat de Spitalul Husi, pentru programul…