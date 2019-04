Culmea tupeului:conducea fara permis un autoturism furat! Tanar din Sebeș cercetat pentru furt de auto și conducere fara permis La data de 28 aprilie 2019, in jurul orei 12,30, polițiștii din Sebeș, in timp ce acționau impreuna cu jandarmii, au identificat un autoturism avariat, abandonat in fața unui magazin din municipiu. In urma cercetarilor efectuate de polițiști a rezultat ca, un tanar de 19 ani, din Sebeș, ar fi sustras autoturismul care era parcat in fața unui imobil din Petrești și, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, l-ar fi condus pe mai multe strazi din Sebeș precum și pe autostrada A1, unde ar fi… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

