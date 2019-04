Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general a depus o acțiune la Curtea de Apel Alba in care cere ca Ministerul sa publice pe site-ul propriu un comunicat in care sa iși ceara scuze pentru ceea ce scrie in raportul privind activitatea sa manageriala. In plus, avocatul lui Lazar susține ca cererea de suspendare a procedurii…

- Augustin Lazar solicita daune morale de 1 leu si obligarea Ministerului Justitiei de a publica pe site ul propriu un comunicat in care sa isi ceara scuze public pentru ceea ce scrie in raportul privind activitatea sa manageriala, potrivit unei actiuni depuse, marti, la Curtea de Apel CA Alba Iulia.Totodata,…

- Augustin Lazar solicita daune morale de 1 leu si obligarea Ministerului Justitiei de a publica pe site-ul propriu un comunicat in care sa isi ceara scuze public pentru ceea ce scrie in raportul privind activitatea sa manageriala, potrivit unei actiuni depuse, marti, la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia.…

- Augustin Lazar solicita daune morale de 1 leu si obligarea Ministerului Justitiei de a publica pe site-ul propriu un comunicat in care sa isi ceara scuze public pentru ceea ce scrie in raportul privind activitatea sa manageriala, potrivit unei actiuni depuse, marti, la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia,…

- Procesul procurorului general, Augustin Lazar, cu Ministerul Justitiei, in care se solicita suspendarea procedurii pentru revocarea sa din functie, se afla in stare de amanare la Curtea de Apel Alba Iulia, conform agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Curtii de Apel Alba Iulia, Cosmin…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a cerut vineri Consiliului Superior al Magistraturii sa analizeze daca se impune sesizarea Curții Constitționale a Romaniei cu privire la modul in care Guvernul Dancila a modificat legile justiției prin OUG 7/2019. „In cursul zilei de astazi, 8 martie…

- De altfel, Lazar a intentat procesul la instanta din Alba Iulia, acolo unde isi are domiciliul, in timp ce Tudorel Toader a sustinut ca in acest caz competenta de solutionare ar reveni Curtii de Apel Bucuresti si l-a acuzat pe procurorul general ca vrea "sa traga de timp". Decizia a fost luata miercuri…

- Conflictul dintre Augustin Lazar și Tudorel Toader va fi tranșat la Alba Iulia! Asta a decis Inalta Curte de Casație și Justiție, care a stabilit ca procesul in care procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a contestat propunerea de revocare din funcție emisa de ministrul Justiției se va judeca…