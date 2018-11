Stiri pe aceeasi tema

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 1.092, virusul fiind semnalat in 287 de localitati din 18 judete, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Pana in prezent, au fost ucisi 360.800 de porci afectati de boala, fiind platite despagubiri…

- Focar de pesta porcina africana in Argeș. Ce transmite ANSVSA. Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunța ca la aceasta data, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 283 de localitați din 18 județe, cu un numar de 1084 de focare (dintre care 16 in exploatații…

- In total au fost eliminati 360.647 de porci afectati de boala. Au fost despagubiti 7.826 de proprietari, valoarea totala a platilor fiind de peste 189,506 milioane lei, conform ultimelor date remise AGERPRES de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Pana…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 1.062, acestea fiind inregistrate in 276 de localitati din 17 judete, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Pana in prezent, au fost despagubiti 7.785 de proprietari, valoarea totala a platilor…

- Potrivit ANSVSA, pesta porcina africana evolueaza in 266 de localitati din 15 judete, cu un numar de 1.042 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale). De asemenea, au fost inregistrate 136 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 354.604 de porci afectati de boala. Pana…

- Secțiune susținuta de Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 260 de localitati din 14 judete, cu un numar de 1.021 de focare, dintre care 15 in ferme comerciale, potrivit datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). In total, de…

- Pesta porcina africana evolueaza in 207 localitati din 12 judete, cu un numar total de 898 de focare (dintre care 13 in exploatatii comerciale industriale, unul in abatorul apartinand unei ferme si unul intr-o exploatatie comerciala de tip A) si 57 de cazuri la mistreti, a anuntat, joi, Autoritatea…

- Pesta porcina africana se extinde rapid in China si ''va ramane aici'', a avertizat luni Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), avertizand ca epidemia se va raspandi aproape sigur in alte tari asiatice, transmite Reuters. Primul caz de pestă porcină…