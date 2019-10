Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 2 a lansat, miercuri, in dezbatere publica proiectul de hotarare privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autoturismelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice.

- Locuitorii din zona Barnova s-au adunat in aceasta dimineata si protesteaza din cauza drumului prost din zona si a nenumaratelor santiere din ultimii doi ani. Ei s-au strans la limita rutiera a localitatilor Iasi cu Barnova. "E vorba si de cetatenii comunei Barnova, dar si Cercu si Todirel, cat si a…

- Joi, 12 septembrie, in jurul orei 08:40, pe strada Ana Ipatescu din Oradea, un barbat de 51 de ani, din Ungaria, cu reședința in Oradea, in timp ce conducea un autoturism a accidentat doua mașini iar apoi a lovit gardurile a doua locuințe, situate pe aceeași strada. Din fericire evenimentul…

- Un minor de 13 ani din Craiova este cercetat penal dupa ce s-a urcat la volanul unei masini si a lovit mai multe autoturisme parcate pe o strada din oras. Potrivit IPJ Dolj, oamenii legii au intocmit dosar...

- „Ridicarea masinilor parcate neregulamentar nu poate fi dispusa de catre politistii locali, ci numai de politistii rutieri - Avocatul Poporului solicita Prefectului Municipiului Bucuresti atacarea in contencios a HCGMB nr. 371/2019 privind ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului.…

- Polițiștii locali au dat 2.224 de amenzi, luna trecuta, pentru șoferii care au oprit sau au staționat cu autovehiculele in zona indicatoarelor de oprire interzisa, pe trotuare, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați, pe pistele de biciclete, dar și in zonele in care blocheaza intrarile in…

- La data de 25 iulie a.c, in jurul orei 14.00, politistii au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier pe strada Ana Ipatescu din municipiul Bacau. La fata locului politistii au constatat ca un barbat de 40 de ani, in timp ce conducea un autoturism a surprins si accidentat un barbat de 51…

- Doi pietoni au fost raniți și cinci mașini parcate au fost avariate, miercuri, dupa ce șoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului pe o strada din Iași. Polițiștii fac cercetari pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea accidentului, transmite MEDIAFAX.Un accident de circulație…