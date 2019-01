Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna vasluiana Rediu și soția lui au sunat, zilele trecute, la serviciul de urgențe 112 și au cerut sa vina cineva sa le dea zapada din fața casei, pentru ca nu pot ajunge la magazinul din sat, scrie digi24.ro.

- Barbatul, care traiește din ajutorul social, voia sa mearga cu mașina la magazin sa ia paine, dar pentur ca și-a gasit aleea din fața casei plina de zapada s-a gandit sa sune la urgențe. Dupa 3 minute de insistențe, operatorul de la 112 a refuzat sa dea curs solicitarii și l-a indemnat pe…

- TUPEU… Un barbat din Rediu și soția acestuia au sunat, zilele trecute, la 112 cu o solicitare cel puțin ieșita din comun. Intrebat de operator care este urgența, acesta a raspuns ca nu are niciuna doar ca solicita sa vina cineva sa-i dea zapada din fața casei pentru a putea ieși cu mașina din curte…

- Ea circula dinspre Vaslui catre Iasi, iar intr-o curba stransa a parasit partea carosabila si s-a izbit cu autoturismul intr-un copac. Femeia a suferit mai multe fracturi, chiar daca purta centura de siguranta, deoarece autoturismul a lovit copacul cu partea laterala, chiar in dreptul portierei pasagerului.…

- Un barbat s-a ratacit pe drumurile județului Arad, a sunat la 112 și dupa noua ore a fost gasit. Mai bine de 9 ore jandarmii, pompierii, polițiștii și doua echipaje SVSU au cautat un barbat de 66 de ani din Cugir, care s-a ratacit. El sunat aseara, in jurul orei 22.30 la 112 și a […] The post Un barbat…

- GRAV… In urma cu putin timp, un barbat din Vaslui, aflat la volanul masinii sale, cu se deplasa din directia Falciu spre municipiul Husi, a observat, pe raza localitatii Stanilesti, un om care zace pe partrea cealalta a carosabilului. A oprit masina si a mers sa vada ce s-a intamplat. Acolo erau si…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din municipiul Barlad, si-a pierdut viata, miercuri, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe marginea drumului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de...

- INDISCIPLINA… Un tanar care avea permis de doar un an de zile a provocat un accident rutier, izbind in plin chiar masina Politiei! Tanarul venea dinspre Vaslui si se indrepta catre Muntenii de Jos, iar, in timp ce a vrut sa vireze stanga spre o benziarie, nu a acordat prioritate autospecialei de Politie,…