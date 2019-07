Dragostea fata de animale le-a dat impuls periculos unor turisti care au vazut un pui de urs pe Transfagarasan. Un tata si fiica lui au hranit animalul aproape din palma. Daca entuazismul copilului poate fi inteles, adultul, insa, nu are nicio scuza pentru ca si-a pus fata in pericol. Din fericire, ursul nu a devenit agresiv, dar biologii ne avertizeaza inca o data ca fiarele pot sa atace oricand si ca nu trebuie sa ne apropiem de ele indiferent cat de blande ar parea. Filmarea a fost realizata pe Transfagarasan, in zona kilometrului 60. Zilnic, pe acest drum, aproape zilnic, se opresc turisti…