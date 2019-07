Stiri pe aceeasi tema

- Hipertensiunea ataca la orice varsta. Cam 1 din 3 romani are tensiunea arteriala prea mare. Dar trist este ca nu numai adulții, ci și copiii au inceput sa fie afectați. Totuși, aceasta boala poate fi prevenita și ținuta sub control Ansamblul bolilor inimii și vaselor de sange este principalul responsabil…

- Aproximativ 250 de artiști protesteaza, la ora transmiterii știrii, in Piața Victoriei din Capitala, aceștia fiind nemulțumiți de taierile bugetare și de concedierile de la institutiile de cultura. Managerul Teatrului National Bucuresti, Ion Caramitru, a anunțat ca a cerut o audiența premierului,…

- Franta urmeaza sa lanseze studii cu privire la viitoare generatii de sateliti militari de observtie optica si de informatii electromagnetice, a anuntat ministrul Aramatelor Florence Parly luni, in prima zi a celei de-a 53-a editii a Salonului de la Bourget, relateaza news.ro.”Operatiunile…

- Presa Kremlinului ataca serialul HBO ”Cernobil” si vorbeste despre un serial rusesc aflat in pregatire care porneste de la ipoteza ca agentii CIA au provocat dezastrul. Articolul Presa Kremlinului ataca serialul HBO ”Cernobil” apare prima data in GAZETA de SUD .

- Prim-vicepresedintelui PNL Raluca Turcan a prezentat o serie de documente care arata ca, desi Liviu Dragnea ataca multinationalele in fiecare zi la televizor, familia sa prospera pe baza unor relatii cu acestea.

- Actorul Viggo Mortensen afirma ca "un partid xenofob" din Spania se foloseste de personajul Aragorn, pe care l-a interpretat in trilogia "Stapanul inelelor/ The Lord of The Rings", pentru a se promova, potrivit El...

- "Am fost de acord si cu temele enuntate si cu aceste intrebarile, nu le analizam constitutional sau nu. Am auzit tot felul de pareri, dar nu e treaba noastra. Numai ca aceste doua intrebari, unii zic ca-s trei, a doua fiind doua de fapt, sa nu ne complicam, ele au aprobare cvasi unanima si nu raspund…

- Romania are parte de praf saharian saptamana aceasta, pana in prima zi de Pasti, anunta Ministerul Mediului si Administratia Nationala de Meteorologie. „Administratia Nationala de Meteorologie informeaza ca, in perioada 23 - 28 aprilie 2019, circulatia aerului, preponderent din sector sudic,…