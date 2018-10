Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fostul sot al lui Carmen de la Salciua a intervenit telefonic intr-o emisiune tv, unde i-a dus acuzatii grave artistei, mama artistei a reactionat si a facut primele declaratii despre cele intamplate. Mama artistei, Crucita Mariana, este afectata de ce i se intampla lui Carmen de la Salciua…

- Carmen de la Salciua a dat carțile pe fața și a spus totul despre relația cu Culița Sterp. Fara rețineri, artista a vorbit despre cea mai grea perioada din viața ei, divorțul de cel pe care il considera barbatul perfect și chiar le-a dat sfaturi prețioase femeilor care se afla in situația ei.

- Carmen de la Salciua a spus motivul rupturii dintre ea și Culița Sterp, cu o zi inainte de pronunțarea divorțului. Artista nu a putut sa treaca peste infidelitațile celui pe care-l credea barbatul vieții sale. Carmen de la Salciua și Culița Sterp au hotarat sa mearga pe drumuri separate și nu au vrut…

- In aceasta luna, se va pronunța divorțul dintre Culița Sterp și Carmen de la Salciua. Iar cantarețul a transmis un mesaj extrem de emoționant pentru una dintre femeile din viața lui. Urmeaza sa se pronunțe divorțul insa Culița Sterp și Carmen de la Salciua nu par sa fie afectați de acest lucru. Cei…

- Alte vedete a fost "omorate" de un site fantoma! Carmen de la Salciua s-a speriat cumplit atunci cand a inceput sa primeasca apeluri deoarece apropiatii ei au citit pe internet ca ar fi murit in accident de masina. In aceeasi situatie a fost si Culita Sterp, deoarece s-a scris ca au murit impreuna.

- Carlos Ramos nu e atat de afectat pe cat se parea de evenimentele din finala feminina de la US Open 2018. Arbitrul portughez, care a evitat sa iasa pe strazile din New York in ziua de dupa scandalul in care a fost implicat de Serena Williams, a transmis un scurt mesaj presei portugheze,...