Stiri pe aceeasi tema

- Roxana de la „Puterea dragostei” a fost criticata in termeni duri de fanii emisiunii, dupa ce a aparut in noul videoclip al lui Culița Sterp, intitulat „Fata cu parfum de floare”. Roxana, una dintre cele mai controversate concurente din cadrul show-ului matrimonial de la Kanal D, iși face apariția in…

- Carmen de la Salciua are mulți fani in toata Romania și reușește cumva sa se mențina fruntașa in topurile muzicale. Scandalul cu divorțul de Culița Sterp nu i-a șifonat deloc imaginea, ba din contra, i-a adus și mai multa notorietate.

- "Ieri, 28 Aprilie, in Sfanta Zi de Paste, postacii platiti de conducerea PSD au urcat pe YouTube aceasta mizerie/ si azi apare pe toate conturile PSD / au zeci de milioane de euro primiti de la Buget pentru aceste “filmulete” / au zeci de jurnalisti pe statul de plata, au milioane de reclame, mii…

- Doua vedete YouTube s-au gândit sa le faca o farsa fanilor, prietenilor și familiei. Însa totul s-a întors împotriva lor. Farsa a fost însa una destul elaborata.

- Ce detalii apar pe biletul de externare al Andreei Balan Andreea Balan traieste acum o noua viata dupa ce, in timpul operatiei de cezariana de luna trecuta, a suferit un stop cardio-respirator si a fost resuscitata de medici dupa un minut. Artista a revenit ulterior pe masa de operatie din pricina unor…

- Dani Mocanu a devenit un adevarat fenomen pe Youtube in ultimul an și a reușit sa ajunga acolo unde mulți doar viseaza. Manelistul a dezvaluit care este rețeta succesului și cum a reușit sa ii invinga in privința vizualizarilor pe greii industriei muzicale romanești.

- Micutzu a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fanii ca a fost nevoit sa iși anuleze spectacolul, dupa ce prietenul lui bun a murit. Ieri, comediantul și-a condus pe ultimul drum un bun prieten. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare, de catre Micutzu, care a argumentat…

- Consiliul Francez al Credinței Musulmane (CFCM) susține ca cele doua mai companii, Facebook și YouTube, au diseminat materiale care încurajeaza terorismul, informeaza AlJazeera. Unul dintre principalele grupuri care reprezinta musulmanii în Franța va acționa în…