Culița Sterp și Carmen de la Salciua nu au divorțat! Cel puțin pentru moment. Bomba a fost aruncata chiar de artist. In urma cu mai multe luni, cei doi s-au acuzat reciproc de infidelitate și au decis sa mearga pe drumuri diferite. Dar, in prezent, in acte, sunt casatoriți! Chiar și in aceste condiții, Culița […] The post Culița Sterp, dezvaluire de ultima ora: “Nu am divorțat de Carmen. Sarbatorile ne prind casatoriți!” appeared first on Cancan.ro .