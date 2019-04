Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a discutat despre aprofundarea cooperarii parteneriatului strategic Romania - SUA, sustinand ca acesta este constituit pe elemente care depașesc aspectele temporale ale alternanței guvernarilor politice. In plus, seful Senatului a reliefat rolul Romaniei in adaptarea și implementarea…

- Vice-președintele Mike Pence avertizeaza Turcia ca achiziționarea sistemului rusesc antiaerian de rachete este vazuta ca o amenințare de catre Washington, la adresa aeronavelor americane, potrivit BBC News.Acesta a declarat ca Turcia trebuie sa aleaga între a ramâne un membru NATO…

- Ministrul de externe Teodor Meleșcanu a avut convorbiri, la Washington, cu secretarul de stat Mike Pompeo. Administrația americana precizeaza, in comunicatul dat, ca discuțiile au fost despre “importanța eforturilor Romaniei de combatere a corupției care submineaza instituțiile democratice și promoveaza…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, Pence i-a mulțumit premierului Dancila pentru intenția de mutare a Ambasadei Romaniei la Ierusalim și a anunțat un turneu in Europa de Est, in cadrul caruia va vizita și tara noastra.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, joi seara, ca vicepresedintele american Mike Pence va vizita Romania in prima jumatate a acestui an. Dancila a avut o discutie telefonica de jumatate de ora cu al doilea om din administratia de la Washington. Anuntul a fost facut de premierul roman in cadrul…