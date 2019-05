Stiri pe aceeasi tema

- Anca Alexandrescu, consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, pleaca din Guvern, au precizat pentru Libertatea surse politice. Interesant este ca aceasta a insotit-o, miercuri si joi, pe sefa Executivului, in vizita oficiala din Polonia. De-a lungul timpului, s-a spus ca aceasta este apropiata…

- Viorica Dancila se desparte de Anca Alexandrescu, consilierul pe care Liviu Dragnea i l-a impus premierului, au declarat surse politice pentru HotNews. Anca Alexandrescu a fost numita, în februarie 2018, de premierul Viorica Dancila în postul de consilier onorific, post neremunerat,…

- Comisarul european Corina Cretu, care candideaza din partea Pro Romania pentru un mandat de europarlamentar, a declarat sambata, ca aderarea Romaniei la zona euro ar insemna "un pas enorm inainte", dar, inainte de a avansa termene, Guvernul ar trebui sa se asigure ca economia tarii este pregatita,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Eugen Teodorovici și Darius Valcov sunt ”scamatori fiscali”, dupa ce Guvernul a adoptat modificarile la OUG 114. El susține ca aceasta OUG va provoca un dezastru in economie, dar pentru romani, care vor avea rate mai mari la credite.Citește și: Sondaj…

- Victor Ponta reactioneaza dupa ce agenția Reuters a publicat duminica un articol dedicat Fondului Suveran de Dezvoltare si Investiții (FSDI), despre care se spune ca ar putea fi folosit de cei aflați la putere ca o sursa ilicita de bani. Fostul premier sustine ca Liviu Dragnea si Darius Valcov pregatesc…

- "S&P Global Ratings a stabilit ca s-au indeplinit condițiile pentru formularea unui astfel de apel, fiind in conformitate cu politicile și procedurile sale. In consecința, ne vom abate de la calendarul nostru din 2019 pentru a rezolva apelul. Planificam sa rezolvam in doua saptamani", se arata in document.…

- Darius Valcov a afirmat ca Guvernul nu va renunța la aplicarea ”taxei pe lacomie” ci se discuta doar modificarea acesteia pentru industria energetica. Consilierul premierului Viorica Dancila spune ca acest subiect va fi abordat din nou dupa aprobarea bugetului de catre Parlament. ”Taxa pe lacomie, nu…

- Liviu Dragnea se va intalni cu liderii PSD din teritoriu, dar și cu parlamentarii, pentru a discuta despre prioritațile partidului pentru anul 2019. CEx se va intruni in contextul in care Guvernul urmeaza sa treaca prin Parlament bugetul de stat – un subiect, de altfel, sensibil. Aceasta nu…