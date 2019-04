Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem intr-un moment dificil al relatiei dintre Romania si Uniunea Europeana. Dupa avertizari repetate, Comisia ia in considerare sanctionarea Romaniei prin aplicarea articolului 7, ceea ce ar duce la suspendarea unor drepturi ale tarii noastre ca stat membru al UE. Ii cer doamnei Dancila sa isi…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, ca are informatii ca Guvernul Dancila are de gand sa dea "foarte foarte curand" ordonantele pe Justitie si a avertizat Bucurestiul ca, daca se va intampla asa ceva, CE va actiona imediat…

- Trei dintre cele mai importante asociatii ale magistratilor – Forumul Judecatorilor, Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si Initiativa pentru Justitie – critica Guvernul Dancila, dupa ce „Adevarul“ a dezvaluit ca echipa care va negocia la Bruxelles ridicarea raportului MCV este formata…

- In demersul de a convinge Comisia Europeana sa renunte la Raportul MCV, Guvernul a trimis la negocieri oameni de partid, nu specialisti in drept. Liviu Dragnea e deranjat ca diplomatii din MAE nu sustin in UE modificarile operate de PSD in Justitie, asa ca a trimis „supervizori“ la Bruxelles, sustin…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a transmis premierului Viorica Dancila in intalnirea de la Bruxelles ca are ”ingrijorari crescande” privind situația din justiție, a anunțat un purtator de cuvant al Comisiei, scrie Hotnews. Potrivit sursei citate, prim-vicepreședinte Timmermans…

- Intr-o discutie cu Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca nu a avizat niciun mandat pentru ambasadorul Romniei la Bruxelles, Luminita Odobescu, in cazul Kovesi. Melescanu spune ca Tudorel Toader e responsabil pentru votul dat de Luminita Odobescu…

- Intr-o discutie cu Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca nu a avizat niciun mandat pentru ambasadorul Romniei la Bruxelles, Luminita Odobescu, in cazul Kovesi. Melescanu spune ca Tudorel Toader e responsabil pentru votul dat de Luminita Odobescu…

- Procedura de activare a articolului 7 al Tratatului UE, lansata de Comisia Europeana, s-a aflat pe agenda reuniunii CAG desfasurate marti la Bruxelles. Potrivit lui Timmermans, motive de ingrijorare constituie in mod special procedurile disciplinare incepute contra judecatorilor care fac declaratii…