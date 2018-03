Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Vrancea, Marian Oprișan, l-a atacat dur, luni, inaintea Comitetului Executiv Național al PSD, pe Codrin Ștefanescu, catalogandu-l „nebun”. Totodata, Marian Oprișan a dezmințit informațiile aparute in presa, potrivit carora in PSD ar fi un razboi. „Razboi crunt…

- Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu apare pe tabelele din ultimul dosar penal al fostului șef ANAF, Sorin Blejnar, cum ca ar fi incasat cateva sute de mii de euro cash de la rețeaua de evaziune cu produse petroliere, scrie Romania Libera. Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu, apare…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si Parchete din Prahova. In martie 2016, presa a publicat o declaratie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susținator fervent al Laurei Codruța Kovesi, se impotrivea acum patru ani, deciziei lui Victor Ponta de a o numi pe șefa DNA in actuala funcție. Ludovic Orban, cunoscut pentru susținerea acerba acordata Laurei Codruța Kovesiș și pentru militantismul de care a dat dovada…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a dat, vineri, intr-un comunicat de presa al instituției, care conține o singura fraza, primul semnal ca nu va ceda și nu va pleca – printr-o eventuala demisie din fruntea DNA -, dupa declanșarea procedurii de revocare a sa din funcție,…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Traian Berbeceanu spune ca Procurorul General Augustin Lazar i-ar fi cerut sa pastreze un interlop pe post de martor și nu sa-l cerceteze in condițiile in care personajul era suspectat de foarte multe infracțiuni grave, scrie “Romania libera”. Potrivit “Romania libera”, din punct de vedere legal, niciun…

- Deși s-a grabit sa spuna, in conferința de presa susținuta la DNA, ca nu a primit solicitarea ministrului afacerilor interne privind revocarea celor doi polițiști de la DNA Ploiești implicați in scandalul inregistrarilor, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, intarzie sa raspunda cererii de revocare. Nu la…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, „minte fara sa clipeasca”, spune un celebru psiholog din Romania, care i-a analizat prestația din conferința de presa de acum doua zile. Psihologul Hannibal Dumitrascu i-a facut o caracterizare incredibila șefei DNA, dupa celebra conferinta de doua ore, de la DNA. „Minte…

- Ministrul energiei, Anton Anton, a șocat, intr-un interviu pentru Agerpres, cu o declarație care l-ar face invidios și pe fostul ministru al educației, Liviu Pop, celebru pentru gafele sale de exprimare. In interviul acordat agenției publice de presa, ministrul a vorbit si despre proiectul reactoarelor…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a prezentat, joi, pe contul de Facebook, o sinteza a catorva dintre cele mai flagrante minciuni spuse de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in conferința de presa susținuta miercuri seara. Intr-un scurt film, GIP demonteaza cu argumente și documente neadevarurile…

- Interceptarile prezentate de Realitatea TV, marți, par sa mute atenția scandalului de la DNA Ploiești catre SRI dupa ce procurorul Mircea Negulescu discuta cu Vlad Cosma despre ce șefi din Serviciul Roman de Informații l-ar fi ajutat pe Sebastian Ghița sa fuga, scrie Romania Libera. Deși inregistrarile…

- Conferința de presa susținuta, miercuri seara, de șefa DNA a scos la iveala inclusiv criteriile discreționare prin care aceasta și instituția pe care o conduce ințeleg sa respecte legea privind confidențialitatea datelor din dosare penale in lucru, mai ales atunci cand este vorba despre imaginea Laurei…

- Andi Topala Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, nu vede padurea din cauza copacilor și ignora cu buna știința situația dramatica in care se afla, la acest moment, sistemul judiciar, fara precedent in ultimii 28 de ani de democrație. In schimb infiereaza campania publica prin care se cere…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, revocarea celor doi polițiști care apar in inregistrarile realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate, in premiera, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Dan Voiculescu a postat, pe blogul sau, o precizare, dupa ce luni dimineața, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a transmis un comunicat de presa ce conținea și stenogramele unor inregistrari (probe in dosar), potrivit carora ar fi existat un complot pentru denigrarea DNA – Ploiești, in care ar fi…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat, luni, pe contul sau de Facebook, un atac la adresa DNA, care a publicat, intr-un comunicat de presa, probe dintr-un dosar in lucru, incalcand astfel legislația penala. “(…)la inregistrarile evident reale ale “inculpatului” Vlad Cosma a raspuns si DNA cu alte inregistrari…

- Un avion de tip An-148 s-a prabușit in Federația Rusa, la puțin timp dupa decolare, potrivit agențiilor internaționale de presa. Aparatul avea la bord 71 de persoane, inclusiv membrii echipajului și facea legatura intre Moscova și nordul Kazahstanului. Stirea Avion civil rus cu 71 de persoane la bord…

- Fostul internațional Ionuț Lupescu va candida la președinția Federației Romane de Fotbal, a anunțat duminica soția sa Flori Lupescu, pe Facebook. ”M-am hotarat sa intru in aceasta lupta fiindca foarte multa lume mi-a cerut sa facem ceva pentru fotbalul romanesc. In zilele urmatoare voi face și o conferința…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, miercuri, intr-o conferința de presa, o serie de precizari importante privind modul in care au crescut salariile polițiștilor și despre sporurile acordate in continuare angajaților Ministerului Afacerilor Interne (MAI). In plus, ministrul a dat asigurari…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in statul american Carolina de Sud, potrivit agențiilor internaționale de presa. Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a lovit un alt tren si a deraiat aproape de orasul Columbia,…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a reacționat fața de comunicatul DNA transmis exclusiv Sursa Zilei, in care anunța clasarea dosarului in care liberalul era cercetat in baza unui simplu denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. „In Romania a fost și inca este…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este “o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil”. “O grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil!…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor i-a refuzat propunerile președintelui PNL, Ludovic Orban, de a se alia liberalilor la votul pentru Guvernul Dancila și a de a vota impotriva. Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele…

- Simona Halep a dezvaluit, intr-o conferința de presa, ca a avut dureri in tot corpul de-a lungul finalei pierdute, sambata, la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki, de aceea nu a putut sa gestioneze avantajul avut in setul decisiv. “Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Platforma Romania 3.0, inițiata de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, a organizat, miercuri, la Bruxelles, o conferința pe tema abuzurilor din justiție ce au loc in Romana, precum și despre statul paralel. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat, miercuri, intr-o conferința de presa susținuta,…

- Cererea DNA de redeschidere a dosarului inchis acum cinci ani, in care a fost anchetat actualul vicepremier Paul Stanescu, va fi judecat, la Inalta Curte de Casație și Justiție de fostul subaltern al Laurei Codruța Kovesi. DNA cere la Inalta Curte redeschiderea unui dosar inchis acum cinci ani, in care…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Ministrul pentru fondurile europene, Marius Nica, a demisionat, vineri, din funcție, dupa trei luni de mandat, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Conform comunicatului, in aceasta perioada au fost lansate…

- Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorge Ștefan – “Pinalti” – cel care ar fi formulat la DNA denunțul impotriva președintelui CJ, Neamț, Ionel Arsene – și omul de afaceri Adrian Porumboiu s-ar fi intalnit cu Arsene intr-un restaurant din București, iar acolo i-ar fi oferit bani acestuia din urma, pentru…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a primit, luni, trei seturi de documente din partea Poliției Romane, inclusiv nota-raport prezentata, la finele saptamanii de chestorul Bogdan Despescu (șeful poliției) fostului premier Mihai Tudose. Conținutul acesteia din urma va fi analizat de Corpul de Control…

- Bancile au platit in 2017 impozit pe profit de 641,5 mil. lei, dublu atat fata de nivelul bugetat pentru anul trecut, cat si comparativ cu suma incasata in 2016 din taxarea castigurilor institutiilor de credit. Impozitul pe profit platit de banci in 2017 a fost cel mai mare din ultimii sapte ani, potrivit…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „In perioada cu iulie 2012 –…

- Peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, au fost aplicate de poliție in prima zi a lui 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marți, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Politia din Australia a arestat, joi, un barbat care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News. “Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata din centrul…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a grabit, joi, sa critice modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala, deși acestea nu au ajuns sa fie discutate nici macar in Comisia parlamentara. Intr-un comunicat de presa, DNA sustine ca modificarile Codurilor Penale dezbatute in Comisia Speciala…

- Actorul Alexandru Arșinel a fost transportat, duminica, de urgența, la Spitalul Universitar, acuzand o durere toracica. Surse medicale citate de Agerpres au precizat ca Arșinel se afla la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Universitar de Urgența București. “Actorul a fost dus la Spitalul Universitar…