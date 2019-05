Accident pe DN1, la Banesti. O masina s-a rasturnat

Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 12 pe DN1, in zona localitatii Banesti. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat. In autoturism se aflau 5 persoane, care insa au refuzat transportul la spital. La fata locului… [citeste mai departe]