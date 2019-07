Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor Biroului de Ordine Publica Baia Mare, in timp ce desfasurau activitați specifice muncii de urmarire, au depistat un tanar de 18 ani din comuna Copalnic-Manastur, urmarit international de autoritatile judiciare din Franta. Pe…

- Ziarul Unirea Barbat de 34 de ani, din Sebeș, cu mandat de arestare, depus in Penitenciarul Aiud Barbat de 34 de ani, din Sebeș, cu mandat de arestare, depus in Penitenciarul Aiud La data de 4 iulie 2019, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din Sebeș au pus in executare un mandat de executare…

- Este vorba despre trei infractori condamnati de Justitie, care se sustrageau executprii pedepselor primite si care au fost depistati de Politia Giurgiu: „TANAR CONDAMNAT LA 3 ANI ȘI 8 LUNI INCHISOARE IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTII GIURGIUVENI Polițiștii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale au identificat…

- 'Avem o petitie formulata astazi de catre un cetatean care reclama presupuse abuzuri ale institutiilor statului asupra copilului Sorina si cere sa audiem institutii, persoane implicate si sa comunicam public si dumnealui, in scris, rezultatul si concluziile audierilor. Noi vom avea plen la comisie…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza verificari in cazul dispariției unui barbat de 77 de ani, din localitatea Ladești, din data de 21 mai, acesta nefiind identificat pana in prezent. In data de 21 mai, polițiștii din cadrul Postului de ...

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei tinere in varsta de 18 de ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara. „La data de 24 mai a.c., Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei tinere, de 18…

- Doi barbați pe numele carora autoritatile franceze au emis mandate europene de arestare, fiind condamnați pentru furturi de utilaje agricole, au fost depistați de politistii de investigații criminale din Alba. La data de 16 mai 2019, politistii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului…

- In aceasta saptamana, conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa, Politia Romana desfasoara actiunea TRUCK & BUS, pentru verificarea activitatilor de transport public de persoane si marfuri. Astfel, in cadrul actiunii, politistii vor verifica autovehiculele destinate…