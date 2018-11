Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis ca rechizitoriul intocmit de DNA in dosarul Microsoft II este legal intocmit in privinta urmaririi penale si a administrarii probelor si decide, definitiv, inceperea judecatii in cauza in care Dinu Pescariu si Claudiu Florica sunt acuzati de coruptie.

- Liviu Dragnea, președintele PSD, are in ultima vreme tot mai multe caderi nervoase. Dincolo de tensiunile din partid, Liviu Dragnea nu a inchis inca problemele cu justiția. Luni, Inalta Curte de Casație și Justiție judeca apelul in dosarul DGASPC Teleorman, in care Dragnea a fost condamnat in prima…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat, vineri, pentru 23 noiembrie, procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta decizia Instantei supreme de a nu aplica noile reglementari privind formarea...

- Judecatorii Curții de Apel București au amanat primul termen din dosarul in care Liviu Dragnea a dat in judecata ICCJ privind componența completelor de 5 judecatori.Urmatorul termen va avea loc pe 23 noiembrie. Actiunea presedintelui PSD a fost inregistrata la Curtea de Apel Bucuresti…

- Liviu Dragnea a contestat la Curtea de Apel Bucuresti hotararea Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind constituirea completelor de cinci judecatori. Pana in prezent, nu a fost stabilit un termen de judecata, dosarul fiind inregistrat pe data de 5 octombrie. La instanta…

- Liviu Dragnea a actionat in instanta Inalta Curte de Casație și Justiție si Colegiul de conducere al institutiei impotriva hotararii privind constituirea completelor de judecata. Dosarul a fost inregistrat pe 5 octombrie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel București. Președintele…