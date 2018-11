Stiri pe aceeasi tema

- Selma Blair a dezvaluit pe rețelele de socializare ca a fost diagnosticata cu o maladie groaznica, care o impiedica sa aiba o viața normala. Actrița Selma Blair, cunoscuta publicului din producțile americane ”Legally Blonde” si ”Cruel Intentions”, a marturisit fanilor pe contul sau personal de Instagram…

- In ultimele zile mai multe ziare ar fi spus ca decizia lui Taylor Swift de a-și anunța intențiile de a vota pentru democrați in Tennessee – a condus la o gramada de inregistrari ale alegatorilor – aproape 2 milioane de fani ai cantareței. “Postare de pe Instagram al lui Taylor Swift a provocat o creștere...…

- Personajul interpretat de Kevin Spacey in serialul de succes "House of Cards", Frank Underwood, a fost omorat de scenaristi in al saselea si ultim sezon al productiei, potrivit unui clip de promovare publicat de compania Netflix, informeaza Reuters.

- Mia Aflalo are doar 5 ani și se mandrește cu podoaba ei capilara. Micuța nici nu știe sa citeasca dar are peste 50.000 de urmaritori pe Instagram. Cu un par incredibil de lung și niște ochi verzi superbi, fetița, care locuiește cu mama sa in Tel Aviv, seamana cu o papușa. Haistiliștii sunt incantați…

- Ideea unei artiste de a curața plajele din Los Angeles și Sydney, Australia, a fost aplaudata de activiștii de mediu. Deșeurile i-au folosit la crearea unei colecții de haine speciala, realizata 100% din gunoaie gasite pe malul oceanului. Colecția „Beach Couture: A Haute Mess ” trage de fapt un semnal…

- Reese Witherspoon și-a prezentat dublura din filme, in direct, pe contul ei de Instagram. Asemanarea dintre cele doua este izbitoare, incat fanii actriței cu greu le-a putut deosebi. „Blonda de la Drept” a postat un filmulet in care le face cunostinta fanilor cu cea care i-a fost dublura in nu mai putin…

- Al saselea si ultim sezon al serialului "House of Cards" va avea premiera pe Netflix pe 2 noiembrie, urmand sa se concentreze pe personajul Claire Underwood, interpretat de Robin Wright, castigatoarea unui Glob de Aur si nominalizata la premiile...